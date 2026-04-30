La Tunisie poursuit sa stratégie d’ajustement graduel des rémunérations publiques. Avec le décret n°65 du 30 avril 2026, l’État acte une augmentation des salaires des magistrats étalée sur trois ans, à raison de 120 dinars mensuels supplémentaires chaque année jusqu’en 2028 . Une décision à la fois attendue, mesurée… et révélatrice d’un équilibre de plus en plus fragile entre impératif social et contrainte budgétaire.

Une réponse ciblée

Le choix de cibler les magistrats n’est pas anodin. Dans un contexte où la crédibilité des institutions est étroitement liée à la solidité de l’appareil judiciaire, la question de la rémunération dépasse le simple cadre social. Elle touche à l’indépendance, à l’attractivité et, in fine, à la qualité du service public de la justice.

En optant pour une hausse progressive – 360 dinars au total sur trois ans – le gouvernement envoie un signal : reconnaître l’érosion du pouvoir d’achat sans créer de choc budgétaire immédiat. Le mécanisme retenu, via la prime judiciaire, permet une mise en œuvre technique rapide tout en assurant une répercussion sur les pensions des retraités.

Une logique budgétaire prudente

Derrière cette décision, c’est une véritable ingénierie budgétaire qui se dessine. L’étalement sur trois exercices permet de lisser l’impact sur les finances publiques, déjà sous pression. La Tunisie évolue dans un environnement contraint, marqué par un déficit persistant, une dette élevée et des marges de manœuvre limitées.

Ce type de mesure illustre une approche désormais classique : privilégier des ajustements paramétriques, graduels, plutôt qu’une refonte globale du système de rémunération publique. Une stratégie de court terme qui évite les tensions immédiates, mais reporte les arbitrages structurels.

Le risque d’un effet domino

Reste une question centrale : celle de l’équité intersectorielle. Toute revalorisation accordée à un corps aussi structurant que la magistrature est susceptible de déclencher des revendications similaires dans d’autres segments de la fonction publique.

En Tunisie, où les salaires publics ont globalement perdu en valeur réelle ces dernières années, la pression sociale reste forte. Les enseignants, les agents des entreprises publiques ou encore les cadres administratifs pourraient rapidement réclamer des ajustements comparables. Le risque est alors celui d’un effet domino difficile à contenir.

Une réponse partielle à un problème structurel

Au-delà de son caractère socialement légitime, cette mesure met en lumière une réalité plus profonde : la crise du modèle salarial public. L’érosion du pouvoir d’achat, conjuguée à une inflation persistante, fragilise l’ensemble de la fonction publique.

Dans ce contexte, une augmentation de 120 dinars par an, bien que significative à l’échelle individuelle, reste en deçà des pertes cumulées. Elle corrige à la marge, sans traiter les déséquilibres de fond : architecture des rémunérations, productivité, soutenabilité budgétaire.

Entre nécessité sociale et prudence économique

Le décret du 30 avril 2026 s’inscrit ainsi dans une logique de compromis. Il répond à une exigence sociale immédiate tout en respectant les contraintes macroéconomiques. Mais il souligne aussi les limites d’une politique faite d’ajustements successifs.

À moyen terme, la question ne sera plus seulement celle du « combien » augmenter, mais du « comment » repenser en profondeur la rémunération publique. Car sans réforme structurelle, chaque revalorisation risque de n’être qu’un palliatif temporaire dans un système sous tension.