Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, vendredi, au siège de son département, la représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et cheffe de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), Hanna Tetteh, en visite en Tunisie pour des consultations portant sur les derniers développements du processus politique en Libye et les moyens de soutenir les efforts des Nations Unies en vue de faire avancer ce processus.

Cette rencontre a été l’occasion de réaffirmer la position constante de la Tunisie en faveur des efforts déployés par la Mission des Nations Unies visant pour faire avancer le processus politique en Libye. Le ministre a salué, à cet égard, les initiatives déployées par la MANUL visant à relancer la feuille de route onusienne dans toutes ses composantes, soulignant le rôle central de l’ONU dans la concrétisation des aspirations du peuple libyen à un règlement politique global garantissant l’unité du territoire libyen et la préservation de ses ressources nationales.

Le ministre a également souligné l’importance du “dialogue structuré” en tant que pilier essentiel de la mise en œuvre de la feuille de route, se félicitant de la tenue à Tunis, jeudi 4 juin, de la troisième réunion du mécanisme de dialogue restreint 4+4.

Il a, par ailleurs, réaffirmé l’engagement constant de la Tunisie en faveur du mécanisme de concertation tripartite avec les pays voisins, qu’il a qualifié de cadre efficace de coordination et de dialogue constructif entre pays frères. Ce mécanisme illustre, d’après lui, leur volonté commune de soutenir le processus politique libyen sous l’égide des Nations Unies, en vue de favoriser une solution politique globale et durable, préservant l’unité de la Libye et la souveraineté de son peuple, loin de toute ingérence extérieure.

De son côté, Hanna Tetteh s’est félicité du soutien constant apporté par la Tunisie aux efforts de la Mission des Nations Unies en Libye. Elle a salué les positions équilibrées et constructives de la Tunisie ainsi que son rôle central dans la promotion du dialogue et le renforcement du consensus entre les différentes parties libyennes.

Elle a également réaffirmé sa volonté de poursuivre la coordination et les consultations avec la Tunisie et avec les partenaires régionaux et internationaux afin de faire avancer la mise en œuvre de la feuille de route des Nations Unies et d’intensifier les efforts en faveur d’un règlement politique global et durable, répondant aux aspirations du peuple libyen et contribuant à la consolidation de la sécurité et de la stabilité aux niveaux national et régional.