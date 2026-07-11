La Tunisie enregistre une dynamique touristique soutenue et un rayonnement croissant sur la scène internationale, a affirmé vendredi le ministre du Tourisme, Sofiene Tekaya, lors d’une réunion avec les commissaires régionaux au tourisme consacrée au suivi de la saison estivale.

Selon un communiqué, le ministre a souligné que cette évolution se traduit notamment par le lancement de nouvelles liaisons aériennes charter en provenance de plusieurs marchés étrangers, ainsi que par l’intérêt grandissant de marchés jugés prometteurs, notamment le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Russie.

Il a également insisté sur la poursuite de la diversification de l’offre touristique afin de renforcer l’attractivité de la destination tunisienne.

La réunion a permis de passer en revue les mesures engagées par le ministère pour assurer le bon déroulement de la haute saison.

Parmi les priorités figurent la promotion de la réservation anticipée, en partenariat avec les professionnels du secteur, à travers des offres promotionnelles qui ont suscité un intérêt important auprès des familles tunisiennes.

Les participants ont également évoqué le renforcement des programmes de propreté et d’embellissement des zones touristiques, en coordination avec les municipalités concernées, ainsi que la poursuite du programme national de nettoyage des plages.

Le ministère entend aussi accélérer la numérisation de ses services afin d’améliorer l’accès à l’information et la qualité des prestations.

Le ministre a, par ailleurs, appelé à intensifier les opérations de contrôle dans les établissements d’hébergement, les restaurants touristiques et les agences de voyages afin de garantir le respect des normes de qualité et de sécurité.

Il a réaffirmé la mobilisation de la cellule de veille chargée de traiter rapidement les plaintes liées notamment aux pratiques commerciales abusives.

Le ministre a enfin assuré que son département poursuivra une gestion fondée sur le suivi de terrain et l’anticipation, en préparation notamment de l’échéance de « Tunis, Capitale du tourisme arabe 2027 ».