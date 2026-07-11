Un délai supplémentaire de quelques semaines a été accordé à l’entreprise chargée de la construction d’un pont sur l’oued Medjerda (au niveau de la route locale 531 à El Halfaoui à Borj El Toumi, délégation d’El Battane à la Manouba ), a annoncé le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Salah Zouari, vendredi.

Le ministre également chargé de la gestion des affaires du ministère de l’Industrie, a évoqué, à cet effet, des difficultés rencontrée par l’entreprise, lesquelles ont impacté le respect des délais de réalisation. Bien que les travaux aient débuté en août 2022, le taux de réalisation n’est actuellement que de 45 %.

Pour achever les travaux, l’entreprise s’est engagée à accélérer la cadence pour rattraper le retard, a enchainé le ministre, qui s’exprimait à l’occasion de la mise en service du pont doublé sur le canal Medjerda – Cap-Bon, reliant la ville de Manouba à la route rocade “X20” et à Sanhaja, Oued Ellil.

Il a prévenu, par ailleurs, qu’en cas de non-respect de cet engagement, les mesures nécessaires seront prises, conformément au contrat, incluant la possibilité de résiliation du marché.

D’un coût global de 16,842 millions de dinars, le projet qui fait partie d’un ensemble de 25 ponts en cours de construction à travers le pays, prévoit la construction d’un pont de 167 mètres de long composé de cinq poutres en béton précontraint (32 mètres chacune).

Il consiste également à aménager la route locale 531 sur 900 mètres de longueur et 13 mètres de largeur, outre l’éclairage public et la signalisation.

Dans le cadre du même projet, l’ancien pont “El Halfaoui”, vieux de plus de 80 ans, sera démoli. Sa destruction a été suspendue dans l’attente de déplacer les réseaux de distribution d’eau fixés à sa structure.

Vétuste et à voie unique, ce pont représente un danger pour la sécurité des usagers et une source de problèmes de circulation majeurs depuis de nombreuses années, selon le département de l’Equipement.