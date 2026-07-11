“La ville de Sousse est officiellement membre du Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO”, a annoncé ce vendredi, le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri.

S’exprimant lors d’une journée d’information organisée au palais municipal de Sousse, le ministre a signalé que la ville de Sousse est la troisième ville tunisienne, après Tunis et Nabeul, à avoir rejoint ce réseau qui regroupe 425 villes dans 91 pays.

“Cette adhésion est le fruit d’un travail participatif et d’une conviction partagée que l’investissement dans le savoir, l’éducation et la formation constitue la meilleure voie pour améliorer la qualité de vie des citoyens et préparer les transformations de demain”, a-t-il ajouté.

Il a, en outre, indiqué que l’adhésion à ce réseau ouvre de nouvelles perspectives de participation aux initiatives internationales d’apprentissage et favorise la mise en place d’une approche inclusive de l’éducation pour tous, conformément aux les objectifs nationaux visant à garantir un enseignement de qualité, équitable et fondé sur l’apprentissage tout au long de la vie.

A cette occasion, le ministre a appelé la municipalité, les établissements éducatifs, universitaires et de formation, ainsi que le secteur privé et la société civile, à unir leurs efforts pour faire de la ville de Sousse un modèle national et régional dans la diffusion de la culture de l’apprentissage, le renforcement de l’inclusion sociale et la promotion de l’innovation à tous les âges.

De son côté, la municipalité de Sousse a souligné que le concept de “ville apprenante” est aujourd’hui un choix stratégique qui dépasse le cadre de l’enseignement traditionnel pour devenir un véritable moteur de développement global.

En effet, l’adhésion au réseau mondial de l’UNESCO permet notamment d’accompagner les mutations numériques et économiques rapides, de renforcer l’apprentissage tout au long de la vie et d’offrir aux citoyens, à tout âge, la possibilité de développer leurs compétences afin de s’adapter aux évolutions du marché du travail.

Pour l’UNESCO, une ville apprenante est une ville qui mobilise efficacement ses ressources dans tous les secteurs pour favoriser un apprentissage inclusif, allant de l’éducation de base à l’enseignement supérieur.

Elle ravive l’apprentissage dans les familles et communautés, facilite l’apprentissage pour l’emploi et au travail et étend l’usage des techniques modernes d’apprentissage.

Elle améliore aussi la qualité et l’excellence de l’apprentissage et favorise une culture de l’apprentissage tout au long de la vie.

La ville apprenante favorise l’autonomisation individuelle et l’inclusion sociale, le développement économique et la prospérité culturelle ainsi que le développement durable.