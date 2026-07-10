Le projet européen NEMESIS est une initiative de recherche de 12 millions d’euros financée par Horizon Europe pour lutter contre la désertification en Méditerranée. Il crée un laboratoire vivant transfrontalier entre la Tunisie et l’Algérie, testant pendant quatre ans des solutions de gestion durable des sols sur une dizaine de parcelles expérimentales.

L’évènement agricole a été créé, de notre point de vue, le 1er juillet 2026, en Tunisie. Il s’agit du lancement du projet de recherche européen NEMESIS.

Ce projet vise à favoriser la transition vers des sols agricoles sains en créant cinq laboratoires vivants dans 5 pays méditerranéens : Chypre, France, Italie, Espagne et un laboratoire transfrontalier entre l’Algérie et la Tunisie.

Ultime objectif : lutter contre la désertification et inverser la dégradation des sols dans cet écosystème diversifié et particulièrement vulnérable.

Les laboratoires vivants sont constitués d’une dizaine de parcelles d’expérimentation où seront co-créées et testées, durant 4 ans, des solutions pour lutter contre la désertification et la dégradation des sols. Chaque laboratoire cherchera à répondre aux challenges spécifiques de sa région en mettant autour de la table non seulement les chercheurs mais aussi les agriculteurs, conseillers, organismes économiques et politiques de la région.

Le résultat attendu consiste à co-développer des solutions pour lutter contre la désertification grâce à des environnements réels de co-création, de co-propriété et de co-gouvernance qui favorisent l’innovation. Ces laboratoires vivants, autonomes et inclusifs, faciliteront le partage des connaissances et apporteront des solutions respectueuses de l’environnement et viables sur le plan socio-économique.

Financé par le programme européen Horizon Europe, programme-cadre de recherche et d’innovation de l’ Union européenne,

le projet NEMESIS a démarré le 1er octobre 2025 pour une durée de 48 mois jusqu’au 30 septembre 2029, pour un budget global d’environ 12 millions d’euros. Regroupant 37 partenaires de 12 pays, ce projet vise à créer un réseau de cinq laboratoires vivants interconnectés à Chypre, en France, en Italie, en Espagne et en Afrique du Nord (Tunisie et Algérie), afin de développer et tester des solutions innovantes pour lutter contre la désertification et optimiser la gestion durable des terres.

ABS