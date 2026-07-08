Un business à démarrage rapide. Peu exposé, son effet en retour présente un profil de risque maîtrisé.

D’entrée de jeu vous voilà en situation d’exploiter une marque au faite de sa notoriété. Et, bien lancée dans une course à l’expansion. Franchiseur et franchisé font la paire. Ce tandem, pour bien accrocher, a besoin d’être mis en selle. Avec technicité et engagements juridiques réciproques. Et c’est là tout le travail de consulting qu’offre la platefoirme ‘wefranchize.com.tn’’. Initiée en 2016 rappelle Rym Bedoui Ayari, co-fondatrice du projet, la voilà qui célèbre 10 bonnes années de labeur. Et une expérience haute en couleurs.

Une trajectoire fructueuse

Dans un hôtel du Lac II, Rym Bedoui Ayari CEO de ‘’Wefranchise.com’’ a tenu un point de presse.

Elle savourait un parcours d’affaires fructueux. Elle a finalisé de nombreux contrats de franchise. R.B. A. est de formation académique américaine et connait l’univers d’affaires anglo saxon. C’est d’ailleurs, à la base, une des clés de réussite du projet. Le business de la franchise est emblématique du monde des affaires outre Atlantique. Il y a dix ans soit en 2016, un sondage présenté lors du point de presse révèle que seuls 26 % des tunisiens connaissaient cette activité.

Dix ans plus tard, soit en 2026 cette proportion est passée à 80 %. Ce score prouve bien que le business fait recette en Tunisie. D’ailleurs pour la circonstance, dix marques des plus célèbres étaient là pour des raisons de prospection. Et ‘’We.Franchise’’ elle-même a fait un saut de palier. Sa plateforme digitale est activée avec de l’IA !

Le travail d’accompagnement des franchisés

Le travail de ‘’WeFranchise’’ est comparable à celui des marieurs d’affaires. Il y a d’abord, à s’assurer de la compatibilité entre franchiseur et franchisé. Ce travail d’interfaçage nécessite une expertise réelle. Et il y a ensuite à préciser les avantages et les obligations de chacun.

C’est une brique fondamentale car c’est le référentiel pour les deux partenaires. Cela est nécessaire pour le partage des tâches, quant à la formation du personnel, les pratiques marketing, la publicité, le règlement des royalties. Ainsi que les conditions de séparation quand cela survient.

Le sondage de ‘’WeFranchise’’ montre que les candidats à la franchise sont à 50 % des cadres supérieurs avec un salaire mensuel supérieur à quatre mille dinars. Et qui sont en quête de reconversion.

L’investissement moyen dans la franchise varie entre 150 et 200 MD. Rarement un cadre supérieur disposerait d’une telle épargne. Et si tel est le cas, ils sont 35 % à redouter le risque de flop commercial. Par conséquent beaucoup de candidats aimeraient que les banques songent à des lignes de crédit dédiées d’autant que le retour sur investissement se ferait en 3 à 4 ans. La demande est recevable !

Ali DRISS