PrÃ¨s de 50% des enregistrements effectuÃ©s hier lundi dans les diffÃ©rents guichets de l’hÃ´pital universitaire Habib Thameur ont eu lieu sur prÃ©sentation de la carte d’identitÃ© nationale et ce, au premier jour de l’utilisation de l’identifiant national de santÃ© (INS).

Dans un communiquÃ© publiÃ© sur sa page officielle, lâ€™hÃ´pital a annoncÃ© le succÃ¨s de cette premiÃ¨re journÃ©e dâ€™expÃ©rimentation saluant l’engagement des citoyens et du personnel de santÃ© Ã ce nouveau projet visant Ã faciliter l’accÃ¨s et le suivi des dossiers mÃ©dicaux.

Lâ€™hÃ´pital a indiquÃ© que des actions de sensibilisation et dâ€™information sur les spÃ©cificitÃ©s et les avantages de ce dispositif ont Ã©tÃ© menÃ©es avant le dÃ©marrage des enregistrements, afin dâ€™encourager les citoyens Ã obtenir un INS pour faciliter le suivi de leurs dossiers et accÃ©lÃ©rer leur prise en charge.

Par ailleurs, l’Ã©tablissement a annoncÃ© que cette expÃ©rience sera gÃ©nÃ©ralisÃ©e dans toutes les opÃ©rations dâ€™enregistrement dâ€™ici la fin de la semaine.

En juin dernier, le ministre de la SantÃ©, Mustapha Ferjani, avait annoncÃ©, lors dâ€™une sÃ©ance plÃ©niÃ¨re du Conseil national des rÃ©gions et des districts (CNRD), que chaque citoyen bÃ©nÃ©ficierait dâ€™un identifiant national de santÃ© avant la fin de lâ€™annÃ©e.

Il avait Ã©galement indiquÃ© que plus de 15 mille identifiants avaient dÃ©jÃ Ã©tÃ© attribuÃ©s, ouvrant la voie Ã la mise en place dâ€™un systÃ¨me numÃ©rique unifiÃ© permettant de centraliser les donnÃ©es de santÃ© et de faciliter le parcours de soins des patients dans les diffÃ©rents Ã©tablissements de santÃ©.