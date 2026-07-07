Une nouvelle implantation de la société turque “Aksa Composites”, filiale du groupe “Akkök”, acteur de référence dans la production de matériaux composites destinés aux industries aéronautiques et aux applications, devra voir le jour prochainement, a indiqué le Directeur général de l’Agence de promotion des investissements extérieurs (FIPA-Tunisie), Jalel Tebib.

Dans une déclaration accordée à la presse en marge de la cinquième édition d’Aerospace Meetings Tunisia, qui se tient du 7 au 9 juillet 2026, il a précisé que les activités de cette société devraient commencer bientôt, en Tunisie, dans la zone industrielle de Borj Cédria. Et d’ajouter r que d’autres sociétés étrangères ont également manifesté leurs intentions d’investir en Tunisie, à travers des opérations d’extension, lesquelles seront annoncées prochainement.

Doté d’un coût d’investissement, estimé à 5 millions de dollars, ce projet s’inscrit dans une dynamique de montée en gamme de l’industrie tunisienne, visant à attirer des investissements à forte valeur ajoutée, favoriser le transfert de technologies et renforcer l’intégration du pays dans les filières mondiales de l’aéronautique et des matériaux composites.

“Ces investissements reflètent une grande dynamique du secteur de l’aéronautique en Tunisie ayant des perspectives prometteuses”, a souligné Tebib, rappelant que ce secteur emploie plus de 20 000 Tunisiens.

Et de poursuivre : “Nous disposons du pôle aéronautique d’El Mghira, dans le gouvernorat de Ben Arous, qui constitue une expérience unique et une grande réussite dans le domaine des composants aéronautiques, dont nous sommes fiers. D’autres pôles d’excellence sont également implantés à Sousse, à Soliman et dans d’autres régions tunisiennes. Comptant plus de 85 entreprises en activité, ce secteur enregistre une croissance à deux chiffres, ce qui démontre que la Tunisie s’impose désormais comme un acteur de taille dans l’industrie aéronautique, tant sur la scène régionale qu’internationale.”

“La FIPA et l’ensemble de l’écosystème ainsi que les ministères concernés sont déterminés et prêts pour accompagner les investisseurs et pour aller ensemble et développer davantage cette belle industrie qui est la vitrine de l’industrie tunisienne.”, a encore fait savoir le responsable

“Je pense que la Tunisie a désormais le droit de s’imposer et que l’industrie aéronautique doit viser plus haut. Il est cependant aussi important d’explorer d’autres perspectives et de s’ouvrir à de nouveaux acteurs”, a estimé Tebib.

Il a salué, à cet égard, les investisseurs allemands et turcs venus découvrir la Tunisie, soulignant qu’il est temps pour le pays et pour ce secteur de se développer et de monter en gamme.”

De son côté, Stefania Sonia Dallali, présidente du Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques et Spatiales (GITAS) a salué le choix du groupe AKKA Holding, à travers sa filiale, AKSA Composite, pour accorder sa confiance à la Tunisie en décidant d’y créer sa première implantation industrielle sur le continent africain.

“Cette décision illustre parfaitement notre conviction : lorsque la confiance se construit, elle ouvre la voie à l’investissement, à la coopération et à la création de valeur.”

A cet égard, Dallali a mis l’accent sur l’importance du secteur de l’aéronautique qui est non seulement une industrie d’excellence, mais une industrie de confiance, précisant que “les entreprises tunisiennes ont bâti cette confiance depuis presque 30 ans grâce à leurs exigences, la qualité de leurs réalisations et au respect constant de leurs engagements. Aujourd’hui, notre filière a plus de 80 entreprises et génère plus de 650 millions d’euros d’exportation. Ces chiffres traduisent que la Tunisie est aujourd’hui un partenaire reconnu des grandes chaînes de valeur aéronautique mondiale.”

Elle a également salué le partenariat avec le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), faisant savoir que cette coopération, qui s’est accentuée avec un mémorandum d’entente, signé, il y a un an, contribue au renforcement des relations industrielles entre la France et la Tunisie.

Il s’agit également de l’engagement de l’Association allemande des industries aérospatiales (BDLI) en faveur du développement des coopérations entre les industries aéronautiques tunisienne et allemande, a-t-elle poursuivi

“Notre ambition est de consolider la place de la Tunisie au sein des chaînes de valeur mondiale et faire du pays une plateforme industrielle de référence en Méditerranée et en Afrique”, a-t-elle avancé.

Et de rappeler que la Tunisie, dans un contexte où l’industrie aéronautique mondiale connaît une profonde transformation, dispose d’atouts solides, avec une position stratégique au cœur de la Méditerranée, une proximité avec l’Europe, des compétences reconnues, une industrie agile et une jeunesse talentueuse.

Pour sa part, le ministre de l’Économie et de la planification, Samir Abdelhafidh a indiqué que la compétitivité ne repose plus uniquement sur les coûts ou les capacités de production, elle se construit désormais autour de la maîtrise des technologies avancées, de l’accès aux compétences, de la capacité d’innovation et de l’intégration intelligente dans les chaînes de valeur mondiales, d’où le choix de la Tunisie de miser sur l’ambition industrielle, l’ouverture économique et la création de valeur.

“Notre pays entend consolider sa position comme plateforme industrielle et technologique de référence au sein de la région euro-méditerranéenne en misant sur l’innovation, les compétences et les partenaires à long terme.”

Le ministre a mis en exergue l’action visant à attirer davantage de projets dans les domaines de l’ingénierie, de la conception, des technologies numériques, de l’intelligence artificielle appliquée à l’industrie, de la maintenance avancée et des solutions liées à l’aviation durable, précisant que l’État poursuit la mise en œuvre des réformes destinées à renforcer l’attractivité du site Tunisie, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée.

Abdelhafidh a conclu que l’industrie aéronautique est considérée comme l’un des piliers de la transformation structurelle de l’économie tunisienne, étant donné qu’elle génère de l’emploi qualifié, favorise le transfert de technologie, stimule l’innovation et contribue à renforcer la compétitivité globale de l’appareil productif du pays.

La cinquième édition d’Aerospace Meetings Tunisia, le rendez-vous international dédié au développement de la supply chain aéronautique et spatial, a enregistré une participation de plus de 85 exposants cette année contre une cinquantaine d’exposants pendant l’édition précédente.

Ont participé à cette nouvelle édition des leaders mondiaux de l’industrie aéronautique, tels que des dirigeants et des représentants des constructeurs aéronautiques américain (Boeing) et brésilien (Embraer).