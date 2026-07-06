L’économie mondiale n’est plus simplement en phase de ralentissement. Elle est en pleine recomposition. Les derniers indicateurs avancés confirment une industrie mondiale sous tension. Les coûts des intrants demeurent élevés. Les chaînes logistiques restent vulnérables. Les routes commerciales sont régulièrement perturbées. Les investissements internationaux deviennent plus sélectifs. Le capital, désormais, ne recherche plus seulement des coûts compétitifs ; il recherche de la stabilité, des compétences, de la rapidité d’exécution et une capacité d’innovation permanente.

Cette nouvelle réalité mondiale ne laisse aucun espace aux économies hésitantes.

Pour la Tunisie, le moment est décisif.

Car, paradoxalement, jamais le pays n’a semblé aussi riche en talents, en initiatives et en potentiel, tandis que ses fragilités structurelles apparaissent avec autant de netteté.

Les cinq grands dossiers économiques de cette semaine racontent, chacun à leur manière, cette contradiction.

Ils parlent de dette publique.

Ils parlent de financement des PME.

Ils parlent de formation numérique.

Ils parlent d’innovation sociale.

Ils parlent d’intelligence artificielle.

En réalité, ils parlent tous d’un seul sujet : la capacité de la Tunisie à produire davantage de richesse.

La dette n’est pas la crise. Elle en est le révélateur

Le débat sur la dette publique est souvent réduit à une opposition entre austérité, nouveaux emprunts ou renégociation.

C’est une erreur.

Une dette ne devient insoutenable que lorsqu’une économie cesse de créer suffisamment de valeur pour la porter.

Le véritable défi tunisien n’est donc pas uniquement de réduire un ratio ou d’allonger une échéance. Il consiste à reconstruire un moteur de croissance capable de financer durablement les politiques publiques, l’investissement, l’éducation et la cohésion sociale.

Autrement dit, la question n’est pas : comment rembourser davantage ?

La question est : comment produire davantage ?

Les PME attendent plus qu’un financement : elles attendent un écosystème

Le débat sur le capital-investissement révèle une autre réalité.

La Tunisie ne manque pas uniquement de capitaux.

Elle manque d’un continuum de financement permettant à une idée de devenir une startup, à une startup de devenir une PME, puis à une PME de devenir un champion régional.

Le financement ne constitue qu’une partie de l’équation.

L’autre partie s’appelle confiance.

Confiance des investisseurs.

Confiance des entrepreneurs.

Confiance dans la stabilité réglementaire.

Confiance dans la rapidité administrative.

Sans cette confiance, le capital demeure prudent, parfois immobile.

La bonne nouvelle : la Tunisie invente déjà son économie de demain

C’est probablement le message le plus fort de cette semaine.

Les centres ELIFE démontrent qu’un partenariat international peut produire bien davantage qu’un simple programme de coopération.

Ils fabriquent des compétences.

Or, dans la nouvelle économie mondiale, les compétences sont devenues une infrastructure aussi stratégique qu’un port, une autoroute ou un réseau électrique.

La startup Riyasol raconte une autre mutation.

L’intelligence artificielle quitte les laboratoires pour entrer dans les métiers traditionnels.

Elle transforme désormais la construction, la performance énergétique, le patrimoine architectural et la compétitivité des entreprises.

L’innovation ne consiste plus uniquement à créer de nouveaux secteurs.

Elle consiste à réinventer les secteurs existants.

GA Proximity illustre la même logique.

En structurant un marché largement informel, cette initiative démontre que l’innovation peut aussi produire davantage de protection sociale, de qualité de service et d’emplois déclarés.

La frontière entre économie sociale et économie productive disparaît progressivement.

Le vrai risque n’est plus économique. Il devient stratégique

Pendant que la planète industrielle se réorganise, les pays avancent à des vitesses différentes.

Le Maroc consolide sa montée en gamme industrielle.

L’Algérie accélère progressivement sa diversification.

Les pays du Golfe investissent massivement dans l’intelligence artificielle, la logistique, les infrastructures et les technologies propres.

La compétition régionale change de nature.

Elle ne porte plus uniquement sur les coûts.

Elle porte sur la capacité à décider rapidement.

Chaque réforme différée devient un coût économique.

Chaque procédure inutile devient un frein à l’investissement.

Chaque projet retardé représente une opportunité offerte à un concurrent.

Dans ce contexte, le temps devient une ressource économique.

La nouvelle souveraineté s’appelle compétitivité

Longtemps, la souveraineté s’est mesurée à travers les frontières, les ressources naturelles ou la puissance financière.

Aujourd’hui, elle se mesure autrement.

Elle se mesure à la qualité des institutions.

À la vitesse des décisions.

À la capacité d’attirer les talents plutôt que de les perdre.

À l’aptitude d’une économie à transformer la connaissance en innovation, l’innovation en entreprises et les entreprises en exportations.

La Tunisie possède encore des avantages considérables.

Une jeunesse qualifiée.

Des ingénieurs reconnus.

Des entrepreneurs créatifs.

Une proximité naturelle avec les marchés européens et africains.

Mais ces atouts ne produiront leurs effets que s’ils sont soutenus par un environnement capable d’aller aussi vite que les transformations du monde.

Le Verdict

L’Histoire économique réserve parfois des moments où plusieurs signaux convergent.

Cette semaine en fait partie.

La dette rappelle l’urgence des réformes.

Les PME rappellent l’urgence du financement.

Les centres ELIFE rappellent l’urgence des compétences.

GA Proximity rappelle l’urgence de formaliser l’économie.

Riyasol rappelle l’urgence d’innover.

Pris séparément, ces dossiers semblent indépendants.

Réunis, ils dessinent une véritable feuille de route nationale.

Le ralentissement mondial n’est pas seulement une menace.

Il constitue un test.

Les nations qui sortiront renforcées seront celles qui auront transformé leurs contraintes en stratégie, leurs talents en productivité et leurs réformes en avantage concurrentiel.

La Tunisie n’a pas besoin d’attendre un cycle mondial plus favorable.

Elle doit créer les conditions de sa propre accélération.

Car, dans la nouvelle économie mondiale, la véritable richesse n’appartient plus aux pays qui disposent des ressources les plus abondantes.

Elle appartient à ceux qui savent le mieux transformer l’intelligence en prospérité.