Le CEPEX organise la participation des entreprises tunisiennes au salon ELECTRONICA 2026, prévu du 10 au 13 novembre 2026 à Munich. Cet appel s’adresse aux professionnels de l’électronique, des systèmes embarqués, de l’IoT et de l’Industrie 4.0 pour développer des opportunités d’affaires et renforcer leur présence sur les marchés européens.

Une vitrine stratégique pour la filière des technologies de pointe

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) vient de lancer un appel officiel à participation pour le salon ELECTRONICA 2026, prévu du 10 au 13 novembre 2026 à Munich. Loin d’être une simple mission de prospection commerciale, cette initiative cible précisément le noyau dur de l’industrie technologique à forte valeur ajoutée : composants, cartes électroniques, automatisation industrielle et Internet des objets (IoT).

Le choix d’ELECTRONICA ne doit rien au hasard. Ce rendez-vous biennal s’impose comme le carrefour mondial incontournable où se scellent les contrats d’approvisionnement technologique de l’industrie automobile, aéronautique et médicale européenne. Pour la Tunisie, l’enjeu est de consolider sa position de hub technologique régional à proximité immédiate de l’Europe, un argument de poids face aux perturbations logistiques asiatiques.

Systèmes embarqués et Industrie 4.0 : valoriser l’avantage compétitif tunisien

L’écosystème tunisien ne se limite plus à la simple intégration ou à l’assemblage de faisceaux de câbles. L’accent mis par le CEPEX sur les systèmes embarqués, les solutions intelligentes et l’Industrie 4.0 témoigne de la montée en gamme de l’ingénierie locale. La Tunisie dispose d’un vivier de talents hautement qualifiés et de startups innovantes capables de rivaliser sur le terrain de la co-conception.

La présence à Munich offrira une opportunité majeure de valoriser ce savoir-faire auprès d’un public professionnel ultra-qualifié. Face aux investisseurs et fabricants mondiaux, les exposants tunisiens devront transformer leur expertise technique en partenariats industriels concrets, en mettant en avant leur flexibilité, leur maîtrise des normes européennes et leur réactivité logistique.

Concurrence globale : sécuriser les parts de marché sur l’Europe

L’accès aux dernières tendances technologiques constitue l’autre pilier de cette participation. Naviguer au sein d’ELECTRONICA permet aux entreprises tunisiennes d’anticiper les ruptures technologiques et d’ajuster leur appareil productif aux exigences futures du marché.

Dans un contexte de forte concurrence internationale — notamment de la part des pays d’Europe de l’Est et du bassin méditerranéen —, sécuriser et étendre les parts de marché sur le continent européen reste un impératif. Ce salon offre la plateforme idoine pour capter de nouveaux donneurs d’ordre, diversifier les portefeuilles clients à l’international et propulser la Tunisie au rang de partenaire incontournable de la transition numérique industrielle globale.