L’artiste tunisienne Dorsaf Hamdani, aux côtés de la Troupe nationale des arts populaires, s’est produite, jeudi soir, sur la scène myhtique du Théâtre nord dans le cadre du 40e Festival de la culture et des arts de Jerash en Jordanie (23 juillet – 2 août 2026).

Cette soirée a constitué une célébration de l’art tunisien, alternant entre la douceur de la voix de Dorsaf Hamdani qui a présenté « un voyage musical exceptionnel évoquant les chefs-d’œuvre du tarab arabe authentique et célébrant la beauté du patrimoine musical arabe dans un style alliant authenticité et vision artistique contemporaine », selon le site officiel du festival, et les spécificités culturelles de la danse populaire tunisienne, considérée comme l’un des composantes du patrimoine culturel immatériel du pays.

La Troupe nationale des arts populaires a offert au public un spectacle varié comprenant des tableaux chorégraphiques modernes ainsi que d’autres puisées des archives de la troupe du début des années 60. Ces tableaux ont reflété la richesse du patrimoine musical et civilisationnel des différentes régions tunisiennes, aux niveaux de la musique, de la danse et du costume traditionnel.

Outre cette soirée artistique, la Tunisie a été représentée lors de cette édition du festival par plusieurs acteurs culturels, parmi lesquels la directrice du Tunis International Center for Digital Cultural Economy, Salwa Abdelkhalek (TICDCE), représentant le ministère des Affaires culturelles, ainsi que le promoteur de la startup incubée par le centre, “DM Nova”, Iheb Lourimi.

Cette participation intervient suite à l’invitation de l’ambassade de Tunisie en Jordanie. Elle vise à faire connaître l’expérience tunisienne dans les domaines de la culture, des industries culturelles et créatives, et de l’économie culturelle numérique, à consolider les relations bilatérales entre les deux pays.

Il s’agit également d’explorer les horizons de la coopération et les futurs partenariats pour le développement de projets communs axés sur la protection du patrimoine, sa valorisation et l’utilisation de la technologie à son service, d’après un communiqué publié par le centre.

Cette édition du festival, organisée sous le slogan « Un héritage qui s’étend… des générations qui se rencontrent », a vu la participation de plusieurs troupes d’arts populaires du monde arabe pour célébrer le patrimoine culturel de ces pays, ainsi que la présence de nombreux artistes étrangers et arabes, dont l’artiste libanaise Mejda El Roumi, qui animera le concert de clôture du 60e Festival international de Carthage le 19 août prochain.