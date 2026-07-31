Une conférence régionale des Tunisiens à l’étranger dédiée au deuxième district, placée sous le thème « Nos compétences à l’étranger, une force motrice pour un développement national », s’est tenue mercredi à Tunis, avec la participation de représentants des institutions nationales et des différents intervenants dans le domaine de la migration et des affaires des Tunisiens à l’étranger.

Cette rencontre a été marquée par l’organisation de deux ateliers de travail. Le premier a été consacré à la présentation des opportunités d’investissement dans les secteurs prometteurs des gouvernorats relevant du 2e district, tandis que le second a porté sur les moyens de renforcer l’inclusion financière de la diaspora tunisienne et d’orienter ses transferts financiers vers l’investissement direct, selon un communiqué publié vendredi par l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE).

À cette occasion, la directrice générale chargée de la gestion de l’OTE, Neila Bali, a affirmé l’engagement de son organisation à développer ses programmes et ses services au profit des membres de la communauté tunisienne à l’étranger, soulignant l’implication du ministère des Affaires sociales dans la mise en œuvre des politiques publiques visant à consacrer la justice sociale et à garantir les droits sociaux et économiques de tous les Tunisiens, y compris ceux établis à l’étranger.

De son côté, le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, a souligné l’engagement de l’État à lever les obstacles auxquels sont confrontés les Tunisiens à l’étranger et à améliorer la qualité des services administratifs qui leur sont destinés, notamment en termes de rapidité et d’efficacité.

Il a affirmé le rôle central de la communauté tunisienne à l’étranger dans le soutien à l’économie nationale à travers ses transferts financiers, devenus la première source d’épargne nationale en devises.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de conférences régionales organisées par l’OTE visant à renforcer la contribution de la diaspora tunisienne au développement et à l’investissement. Ces conférences se poursuivront le 4 août prochain à Bizerte et le 6 août prochain à Kairouan.