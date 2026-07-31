Le bureau exécutif du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a présenté, vendredi, à l’occasion de la 2e session ordinaire de son assemblée générale, le bilan de ses activités pour la période allant de janvier 2025 à juillet 2026, revenant sur les principales actions menées en faveur de la défense de la liberté de la presse, de la protection des droits professionnels et sociaux des journalistes et du suivi des dossiers liés aux atteintes visant la profession.

Dans son rapport, le syndicat estime que cette période a été marquée par une “dégradation du climat des libertés”, dans un contexte de difficultés économiques et sociales touchant les entreprises de presse et leurs employés. Selon le SNJT, cette conjoncture a continué de fragiliser les conditions d’exercice du métier de journaliste et le fonctionnement de plusieurs médias.

Le bureau exécutif indique avoir assuré, tout au long de la période couverte par le rapport, le suivi des dossiers des journalistes visés par des poursuites judiciaires ou faisant l’objet de mesures de détention. Il réitère, dans ce contexte, son appel au respect des décrets-lois n°115 et n°116 qui régissant le secteur des médias, et renouvelle sa demande de révision de plusieurs textes législatifs, dont le décret-loi n°54, estimant qu’elles nécessitent une adaptation afin de mieux garantir les libertés et les droits des journalistes.

Le rapport fait, par ailleurs, état d’une “dégradation des conditions de travail” dans plusieurs entreprises médiatiques. Il souligne la poursuite de la fermeture de certains médias, les licenciements de journalistes, les retards récurrents dans le versement des salaires et la précarité persistante de l’emploi, qui touche particulièrement les journalistes indépendants et ceux employés sous des contrats non conformes à la législation en vigueur.

Selon le document, le bureau exécutif a mobilisé, au cours de cette période, plusieurs mécanismes d’action syndicale et de défense des droits, notamment à travers l’organisation de rassemblements de protestation et d’actions de terrain, la tenue de réunions et de visites dans des entreprises médiatiques, le suivi des dossiers relatifs aux atteintes visant les journalistes et la publication de communiqués et de rapports consacrés à la situation du secteur.

Présenté à l’occasion de la deuxième session ordinaire de l’assemblée générale du Syndicat national des journalistes tunisiens, le rapport est soumis aux participants pour examen, discussion et adoption des recommandations qui en découleront.