L’interruption automatique des cotations à la Bourse de Tunis les 28 et 29 juillet 2026, après un repli supérieur à 3 %, ne constitue pas une crise d’infrastructure mais un test de résistance de marché. Si le régulateur et les intermédiaires y voient une simple respiration technique après un envol de près de 60 % de l’indice, l’épisode met en lumière la fragilité d’une place financière fortement exposée à la psychologie des investisseurs particuliers.

1. Un mécanisme prudentiel face à l’emballement des ordres

L’activation de l’article 3.7 du Règlement de parquet les 28 et 29 juillet 2026 n’a rien d’un acte discrétionnaire. En déclenchant une suspension temporaire des transactions suite à un décrochage de 3,47 % du Tunindex, le Conseil du Marché Financier (CMF) a appliqué une règle de sauvegarde automatisée. L’objectif d’un tel dispositif est clair : offrir un temps de réflexion aux opérateurs, purger les carnets d’ordres de l’émotion pure et freiner les spirales vendeuses auto-alimentées.

La réunion d’urgence convoquée le 29 juillet par le CMF — rassemblant le ministère des Finances, la Banque Centrale de Tunisie et les acteurs de la place — visait d’abord à rassurer. L’infrastructure de marché a parfaitement joué son rôle de coupe-circuit. Toutefois, cette fermeté institutionnelle ne saurait occulter la véritable question : qu’est-ce qui a provoqué ce violent mouvement d’humeur ?

2. Le contrecoup d’une bulle de performance de 60 %

Pour comprendre le décrochage des 28 et 29 juillet, il convient de regarder le chemin parcouru. Au 17 juillet 2026, le Tunindex inscrivait un sommet historique à 21 552,73 points, affichant une progression spectaculaire de près de 60 % depuis le début de l’année. Une telle trajectoire rendait une vague de prises de bénéfices non seulement prévisible, mais techniquement inévitable.

Les intermédiaires en Bourse comme Amen Invest, Tunisie Valeurs et MAC SA s’accordent à qualifier ce mouvement de correction saine et naturelle. Les ventes ont principalement ciblé les grandes capitalisations et le secteur bancaire, moteurs de la hausse précédente.

Néanmoins, la liquidité des titres les plus recherchés a agi comme un miroir déformant : pour sécuriser leurs plus-values, les investisseurs se sont délestés massivement des lignes les plus liquides, entraînant temporairement l’ensemble de la cote.

3. Incertitudes réglementaires et poids du secteur bancaire

Cette vague d’arbitrages a été accentuée par la publication du décret n° 148 de 2026, encadrant les financements d’honneur dans la foulée de la réforme sur les chèques. Poids lourds du Tunindex, les valeurs bancaires sont particulièrement sensibles aux évolutions du cadre normatif susceptible d’impacter leur coût du risque ou leur rentabilité.

Si Tunisie Valeurs rappelle à juste titre que cette orientation réglementaire était prévisible dès la loi de 2024, le marché a réagi avec un sursaut de nervosité. Faute de données précises publiées par le régulateur sur l’origine exacte des flux vendeurs, la clarification des fondamentaux du secteur bancaire demeure un prérequis pour stabiliser durablement les cours.

4. Le biais retail : quand le mimétisme accentue la volatilité

L’enseignement majeur de cette séquence réside dans la structure même du marché tunisien, largement dominé par les investisseurs particuliers au détriment des investisseurs institutionnels locaux. En l’absence d’un volume suffisant de “mains fortes” capables d’absorber la liquidité en période de stress, la prédominance du retail favorise les comportements mimétiques.

Sur le papier, les données fondamentales restent pourtant solides : des chiffres d’affaires en hausse globale de 4,64 %, un produit net bancaire en progression de 4,9 % et un PER moyen du marché à 14,5 fois (nettement plus attractif que les 19,3 fois observés à Casablanca). Mais en période de volatilité extrême, la rationalité des ratios financiers s’efface temporairement devant la psychologie des foules.

5. Au-delà du discours, l’exigence d’une sélection rigoureuse

Si les recommandations des maisons de la place appellent à la sérénité et à la recherche d’opportunités sur les valeurs à fort rendement, les investisseurs doivent faire preuve d’un discernement accru. Le retour de la Bourse de Tunis sur une trajectoire haussière ne se fera pas de manière uniforme.

L’épisode des 28 et 29 juillet marque une transition nette : la fin d’une hausse généralisée et le début d’une phase de sélection rigoureuse. La crédibilité future de la place tunisienne dépendra désormais de la capacité des émetteurs à confirmer leurs performances semestrielles et de la capacité du marché à générer une liquidité profonde et diversifiée.