Les financements faisant l’objet des projets de loi n°50 et n°51 de l’année 2026, examinés ce mercredi, à Bardo, par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), visent à assurer l’approvisionnement du Groupe chimique tunisien (GCT) en matières premières nécessaires au cycle de production d’engrais, destinés à l’exportation et au marché local.

Selon le rapport de la commission des finances et du budget de l’ARP, le GCT couvrira ses acquisitions de matières premières dans le cadre de contrats commerciaux à long terme avec des fournisseurs traditionnels, à travers l’ouverture de lettres de crédit documentaire avec un délai de paiement de 30 jours à compter de la date d’expédition.

Un mécanisme de cofinancement sera adopté. Ainsi, la Société internationale islamique de financement du commerce (SIFC) fournira une partie du financement et pilotera un groupe de bailleurs de fonds pour mobiliser la totalité de la somme requise. Elle supervisera également l’ensemble des procédures afin d’en garantir la rapidité d’exécution.

Ces deux financements s’inscrivent dans le cadre de l’accord-cadre (2024-2026) conclu entre la République tunisienne et la SIFC, dans l’objectif de financer les besoins des entreprises publiques tunisiennes en matières stratégiques.