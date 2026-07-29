Une séance de travail s’est tenue mardi au siège du gouvernorat de Gabès autour du projet de la station d’énergie solaire qui sera implantée à El Ouadi dans la localité d’El Mehamla, par la société “Voltalia”.

La réunion, à laquelle ont pris part les responsables de cette entreprise et les représentants des directions régionales concernées, a été axée sur l’étude des impacts environnementaux et sociaux du projet.

Selon les données fournies à l’Agence TAP, ce projet, d’une capacité de production de 132 mégawatts et d’un coût de 340 millions de dinars, s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale en matière d’énergie qui vise à assurer l’approvisionnement en électricité et à renforcer la production d’énergies renouvelables.

La station produira une énergie renouvelable équivalente à la consommation d’électricité d’environ 200 000 habitants et contribuera à réduire les émissions de dioxyde de carbone, à renforcer la sécurité énergétique, à créer des emplois directs et indirects, notamment pendant la période de construction, ainsi qu’à contribuer au développement économique et social de la région.

Il est prévu d’entamer les travaux de cette station en janvier 2028 pour entrer en phase d’exploitation en juin 2029, selon la même source.