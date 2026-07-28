La suspension temporaire des transactions à la Bourse de Tunis ravive les tensions autour du secteur bancaire. Entre prises de bénéfices après une hausse vertigineuse et craintes liées aux contraintes réglementaires, le marché financier tunisien traverse une zone de turbulences décisive.

1. Le mécanisme du « coupe-circuit » déclenché en pleine séance

Il aura suffi de quelques séances pour que la Bourse de Tunis bascule de l’euphorie des sommets historiques à l’activation de ses mécanismes de sauvegarde. Mardi 28 juillet 2026, l’indice phare de la place financière, le Tunindex, a franchi à la baisse le seuil critique des 3 %, contraignant la direction du marché à appliquer l’article 3.7 du règlement de cotation et à interrompre les échanges pendant une heure.

Au moment de l’interruption, l’indice affichait un recul de 3,47 %, ramenant provisoirement le Tunindex à 19 739,81 points. Ce dispositif prudentiel vise avant tout à tempérer la volatilité, à prévenir les ventes paniques et à accorder un temps de réflexion aux investisseurs. Il ne signale en rien une faillite d’entreprises ou un effondrement systémique. Néanmoins, la brutalité de la baisse interpelle : à peine onze jours plus tôt, le 17 juillet 2026, l’indice inscrivait un sommet historique à 21 552,73 points, concrétisant un rallye spectaculaire de 60,2 % depuis le début de l’année.

2. Surchauffe boursière et débat sur l’effet d’éviction

Une progression annuelle supérieure à 60 % crée invariablement un terrain propice à de violentes corrections. Plus la valorisation des actifs s’accélère, plus la sensibilité des investisseurs aux risques opérationnels, réglementaires ou fiscaux s’aiguise. Pour une partie des intervenants, ce mouvement de vente massif relève d’une prise de bénéfices logique et attendue après une phase de surchauffe.

Cependant, des voix académiques apportent une grille de lecture plus inquiète. L’économiste Ridha Chkoundali y voit un « signal de danger », estimant que l’envolée récente du marché ne traduisait pas une dynamique réelle de l’appareil productif, mais reposait excessivement sur les superprofits du secteur bancaire. Cette situation met en relief le phénomène d’éviction : en absorbant une large part de la liquidité nationale via l’émission de bons du Trésor pour financer le déficit public, l’État réoriente les capitaux bancaires au détriment du secteur privé. Bien que la rentabilité des banques s’appuie également sur leurs marges d’intérêts nettes et leurs commissions, la dépendance accrue au risque souverain fragilise l’équilibre global.

3. La clause des 8 % : clarification sur un cadre juridique mal interprété

Au cœur des incertitudes figurait le rappel des contraintes sociales imposées aux établissements financiers, notamment l’obligation de consacrer une quote-part de leurs profits au financement sans garantie. Contrairement aux idées reçues ayant circulé durant la séance, cette mesure n’émane pas d’un décret arbitraire de dernière minute, mais de la loi n° 2024-41 du 2 août 2024 réformant le Code de commerce et le régime des chèques.

Son article 412 ter stipule clairement l’affectation d’au moins 8 % des bénéfices de l’exercice précédent à des lignes de microfinancement « sur l’honneur », accordées pour deux ans maximum, sans intérêts ni garanties. Les états financiers de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) démontraient déjà l’application comptable de cette disposition sur les résultats 2024, avec l’allocation de 787 000 dinars. Si des précisions d’application récentes ont pu raviver la nervosité des opérateurs, l’obligation légale était déjà intégrée par le secteur.

4. L’arbitrage délicat entre inclusion financière et risque de bilan

Du point de vue des actionnaires bancaires, cette disposition ampute une fraction des fonds propres mobilisables pour le renforcement des ratios de solvabilité ou la distribution de dividendes. L’absence de garanties réelles sur ces créances fait peser une incertitude sur le coût futur du risque et le niveau de provisioning nécessaire, même si la dégradation des portefeuilles dépende in fine de la rigueur de sélection des projets et de la qualité du suivi.

Pour la puissance publique, l’enjeu réside dans un arbitrage assumé : démocratiser l’accès au capital pour les porteurs de projets exclus du système bancaire traditionnel en faisant porter une partie du risque d’inclusion sociale sur le secteur financier. Le marché ne remet pas tant en cause le principe d’équité que l’efficience du modèle : ces injections donneront-elles naissance à un tissu entrepreneurial viable ou viendront-elles alourdir le stock de créances douteuses ?

5. Un test de solidité pour le secteur financier

Si l’hypothèse de ventes ciblant prioritairement les valeurs bancaires reste hautement plausible au regard de leur poids prépondérant dans la capitalisation boursière, une confirmation empirique exige une analyse détaillée des volumes et de la profondeur des carnets d’ordres par titre. Des analystes de la place, notamment chez MAC SA, invitent à la prudence et privilégient le scénario d’un ajustement technique sain plutôt que l’amorce d’une crise structurelle.

Cette suspension d’une heure agit comme un test de maturité pour la Bourse de Tunis. La viabilité à long terme du marché financier dépendra de la capacité des banques à arbitrer entre trois exigences concurrentes : le soutien aux besoins de financement de l’État, l’irrigation du secteur privé et le respect des nouvelles contraintes réglementaires. Les séances ultérieures indiqueront si cet épisode constitue une simple respiration technique ou le début d’une revalorisation durable des prime de risque bancaires.