L’intelligence artificielle ne bouleversera pas tous les métiers simultanément. Les professions fondées sur la production de textes, le traitement de données et l’exécution de procédures standardisées sont les premières exposées. À plus long terme, la progression de l’IA pourrait atteindre des fonctions plus complexes, sans entraîner nécessairement leur disparition.

La question n’est plus de savoir si l’intelligence artificielle transformera le travail, mais quels métiers seront touchés en premier, avec quelle intensité et selon quelles modalités.

Les comptables, traducteurs et rédacteurs apparaissent régulièrement en tête des professions les plus exposées. Leur point commun est évident : une grande partie de leurs activités repose sur des informations numérisées, des règles identifiables et des productions pouvant être standardisées.

Mais l’exposition technologique ne signifie pas automatiquement la disparition d’un métier. Elle indique surtout que certaines de ses tâches peuvent être réalisées plus rapidement, à moindre coût ou avec moins d’intervention humaine.

Première ligne d’exposition : les tâches standardisées

Les fonctions les plus immédiatement concernées sont celles qui combinent trois caractéristiques : des opérations répétitives, des données structurées et des résultats relativement prévisibles.

Cette première ligne comprend notamment :

les opérateurs de saisie ;

les assistants administratifs ;

les agents de centres d’appels chargés de demandes simples ;

les comptables affectés aux opérations courantes ;

les rédacteurs de contenus standardisés ;

les traducteurs de textes généraux ;

les employés chargés du classement et du traitement documentaire.

L’étude publiée en mai 2025 par l’Organisation internationale du travail et l’institut NASK estime qu’un emploi mondial sur quatre présente un certain degré d’exposition à l’IA générative. Les métiers administratifs demeurent les plus concernés, car leurs tâches reposent largement sur la manipulation de textes, de tableaux, de formulaires et de documents numériques.

La catégorie d’exposition la plus élevée ne représente toutefois que 3,3 % de l’emploi mondial. L’OIT souligne ainsi que la transformation des postes reste plus probable que leur remplacement intégral. OIT–NASK

Comptables : la saisie recule, le contrôle progresse

Dans la comptabilité, l’automatisation est déjà bien engagée. La saisie des factures, le classement des pièces, les rapprochements bancaires simples, la détection d’anomalies et la préparation de certains tableaux peuvent être confiés à des logiciels.

Le Future of Jobs Report 2025 du Forum économique mondial classe les comptables et auditeurs parmi les professions dont les employeurs anticipent le recul le plus marqué d’ici 2030. Cette projection concerne cependant davantage le volume de certains emplois que l’existence de toute la profession. Forum économique mondial

La valeur du comptable devrait progressivement se déplacer :

de la saisie vers l’analyse ;

de la production des chiffres vers leur interprétation ;

du contrôle manuel vers la surveillance des systèmes automatisés ;

de l’exécution des règles vers le conseil fiscal et financier.

Les postes débutants risquent d’être les plus affectés. Or, leur réduction pose une difficulté pour les entreprises : les missions élémentaires constituaient jusqu’ici une étape essentielle dans la formation des futurs cadres comptables, auditeurs et directeurs financiers.

Traducteurs : la première version perd de la valeur

La traduction générale est également très exposée. Les outils d’IA peuvent désormais produire rapidement une première version correcte d’un texte courant, d’un courrier commercial ou d’une documentation interne.

Cette évolution réduit la valeur économique de la traduction standard. Elle exerce une pression sur les délais, les tarifs et les commandes confiées aux professionnels indépendants.

Le métier ne devrait cependant pas évoluer uniformément. Les traducteurs spécialisés dans les domaines juridique, médical, diplomatique ou technique restent confrontés à des exigences que l’automatisation ne peut garantir seule : précision terminologique, confidentialité, adaptation culturelle et responsabilité professionnelle.

Le travail pourrait donc se déplacer vers :

la révision de traductions générées par l’IA ;

la validation terminologique ;

le contrôle de cohérence ;

l’adaptation culturelle ;

la traduction spécialisée ;

la certification des documents sensibles.

Le risque porte moins sur la disparition totale des traducteurs que sur une polarisation du secteur : d’un côté, une traduction courante automatisée et faiblement rémunérée ; de l’autre, une expertise spécialisée conservant une forte valeur.

Rédacteurs : le contenu industriel sous pression

Les rédacteurs de fiches produits, de descriptions génériques, de courriers types, de résumés ou de contenus répétitifs figurent eux aussi parmi les premiers exposés.

Une IA peut produire en quelques secondes un texte grammaticalement correct et adapté à un format défini. Pour les entreprises qui recherchent principalement du volume, le gain de productivité est considérable.

Une étude de Microsoft Research fondée sur 200 000 conversations anonymisées avec Bing Copilot montre que la recherche d’informations et la rédaction figurent parmi les usages professionnels les plus fréquents de l’IA. Les auteurs précisent néanmoins que leur étude mesure l’applicabilité de ces outils aux tâches professionnelles, et non la probabilité de suppression des emplois. Microsoft Research

Dans le journalisme, la distinction est déterminante. L’IA peut résumer un rapport, restructurer un communiqué ou proposer plusieurs titres. Elle ne peut pas assumer une responsabilité éditoriale, obtenir une confirmation confidentielle, conduire seule une enquête de terrain ou arbitrer une contradiction entre plusieurs sources.

Les contenus standardisés seront donc les plus fragilisés. La vérification, l’enquête, l’analyse économique, la connaissance sectorielle et la construction d’un angle original devraient, en revanche, gagner en valeur.

Deuxième vague : les fonctions d’analyse intermédiaire

À mesure que les systèmes progresseront et seront intégrés aux entreprises, l’exposition pourrait s’étendre à des métiers considérés jusqu’ici comme plus qualifiés.

Sont notamment concernés :

les analystes produisant des rapports standardisés ;

les assistants juridiques chargés de recherches documentaires ;

les chargés d’études de premier niveau ;

les conseillers clientèle traitant des situations courantes ;

les recruteurs chargés du tri initial des candidatures ;

certains développeurs affectés à des tâches répétitives ;

les graphistes produisant des visuels génériques.

Dans ces professions, l’IA ne se contente plus d’automatiser une opération mécanique. Elle participe à la recherche, au classement, à la comparaison et à la production d’une première recommandation.

La décision finale reste humaine, mais le nombre de personnes nécessaires pour préparer cette décision peut diminuer. Un salarié équipé d’outils d’IA pourra traiter davantage de dossiers, produire plus rapidement ses analyses et absorber une partie du travail auparavant réparti entre plusieurs collaborateurs.

Plus tard : les métiers fondés sur la décision encadrée

À plus long terme, les fonctions comportant une part de diagnostic, de prévision ou de recommandation pourraient être davantage concernées. Il peut s’agir de certaines activités dans la finance, l’assurance, le droit, la santé, l’ingénierie ou le conseil.

Leur transformation sera toutefois plus lente. Elle dépendra non seulement des performances techniques, mais également :

de la réglementation ;

de la protection des données ;

de la responsabilité juridique ;

de la fiabilité des résultats ;

de la confiance des clients ;

de la capacité des entreprises à modifier leurs procédures.

Dans ces secteurs, l’IA pourrait préparer une décision sans pouvoir nécessairement la signer, l’expliquer ou en assumer les conséquences. La présence humaine conservera une fonction de validation et de responsabilité.

Les métiers les moins directement exposés

Les professions reposant sur une forte interaction humaine, une intervention physique dans un environnement variable ou une responsabilité directe paraissent moins immédiatement automatisables.

Cela concerne notamment :

les techniciens de maintenance ;

les métiers du bâtiment ;

les professionnels du soin et de l’accompagnement ;

les artisans spécialisés ;

les éducateurs ;

les responsables d’équipes ;

les métiers nécessitant négociation, empathie ou intervention sur le terrain.

Ces professions ne seront pas épargnées par l’IA. Elles utiliseront des outils d’assistance, de diagnostic, de planification ou de gestion. Mais leur cœur d’activité reste plus difficile à reproduire entièrement dans un environnement réel et imprévisible.

La Tunisie face à une transformation inégale

En Tunisie, les effets de l’IA dépendront fortement du niveau de numérisation des entreprises. Les banques, les assurances, les télécommunications, les centres de services, les cabinets comptables, les médias et les sociétés technologiques devraient avancer plus rapidement que les secteurs composés de petites structures faiblement digitalisées.

Une étude de la Banque mondiale publiée en juin 2026 indique que la part des offres d’emploi en ligne exigeant au moins une compétence liée à l’IA est passée de 1,2 % en 2019 à 2,38 % en 2025. Ces données ne couvrent pas l’ensemble du marché du travail, notamment l’économie informelle, mais elles montrent que les entreprises commencent à rechercher des collaborateurs capables d’utiliser ces technologies. Banque mondiale

Le principal risque pour la Tunisie serait de subir simultanément la réduction de certaines tâches externalisées et un déficit de compétences dans les nouvelles fonctions. La réponse ne peut donc pas se limiter à quelques formations ponctuelles aux outils d’IA.

Les cursus devront intégrer l’analyse des données, la vérification des résultats, le contrôle des systèmes automatisés, la spécialisation sectorielle et la responsabilité professionnelle.

L’IA redessine la valeur du travail

Les métiers ne seront pas exposés selon un calendrier uniforme. Leur évolution dépendra de la composition de leurs tâches, du coût de l’automatisation, de la réglementation et de la vitesse d’adoption dans chaque secteur.

Les premières activités fragilisées seront celles qui produisent une réponse standard à partir d’informations déjà numérisées. Viendront ensuite les fonctions d’analyse intermédiaire, puis certaines activités de recommandation et de décision encadrée.

La véritable frontière ne séparera probablement pas les métiers condamnés des métiers protégés. Elle distinguera les professionnels qui se limitent à produire une première version de ceux qui savent vérifier, interpréter, contextualiser et assumer le résultat final.

Les chiffres clés

25 % des emplois mondiaux présentent un certain degré d’exposition à l’IA générative.

des emplois mondiaux présentent un certain degré d’exposition à l’IA générative. 3,3 % appartiennent à la catégorie d’exposition la plus élevée.

appartiennent à la catégorie d’exposition la plus élevée. 170 millions d’emplois pourraient être créés dans le monde d’ici 2030.

d’emplois pourraient être créés dans le monde d’ici 2030. 92 millions pourraient être déplacés par les grandes transformations économiques.

pourraient être déplacés par les grandes transformations économiques. 2,38 % des offres d’emploi tunisiennes en ligne exigeaient une compétence liée à l’IA en 2025.