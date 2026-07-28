La Bourse de Tunis (BVMT) a annoncé, mardi, avoir déclenché le mécanisme d’interruption de la cotation, et ce, suite à la baisse de plus de 3% de l’indice TUNINDEX.

La Bourse a précisé, dans un communiqué, que la cotation reprendra dans les conditions habituelles à partir du mercredi 29/07/2026.

Il importe de noter que la procédure d’interruption de la cotation, baptisée « coupe-circuit », vient en application des dispositions de l’article 3.7 du Règlement de Parquet de la Bourse de Tunis.

En fait, la bourse déclenche une procédure d’interruption de la cotation, cas de forte baisse, comme suit :

Niveau 1 : Lorsque l’indice phare franchit un palier de 3% à la baisse, la bourse procède à une suspension de la cotation pendant une heure. Durant toute la période de suspension, l’annulation des ordres est autorisée.

Niveau 2 : Lorsque l’indice phare franchit un palier de 5% à la baisse, la bourse procède à une suspension de la séance de cotation pour le reste de la journée. Le cours de clôture sera alors le dernier cours coté.