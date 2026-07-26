En 2008, le secteur vinicole tunisien présente un paradoxe saisissant : la qualité progresse, les distinctions internationales s’accumulent, les investissements se renforcent, mais l’économie de la filière reste fragilisée à sa base. Derrière les médailles et les ambitions exportatrices apparaît une chaîne de valeur encore mal coordonnée, où la vigne, la cave, l’hôtel et le marché ne avancent pas au même rythme.

Une montée en gamme réelle, mais encore inachevée

La restructuration de l’Union centrale des coopératives viticoles illustre le redressement engagé. Représentant les deux tiers de la production nationale, regroupant plus de 1 500 viticulteurs et affichant un chiffre d’affaires évalué à 55 millions de dinars en 2006, l’UCCV a modernisé ses caves, ses équipements et ses méthodes de vinification. Sa production est passée de 14 à 20 millions de bouteilles entre le début de la période évoquée et 2007, tandis que la part des vins AOC progressait de 30 % à 55 %.

Les domaines privés suivent une logique plus sélective. Kurubis, avec un investissement supérieur à 400 000 euros pour une production de 80 000 bouteilles, privilégie un positionnement haut de gamme, une diffusion limitée et l’exportation. Les récompenses obtenues dans plusieurs concours internationaux confirment que le vin tunisien peut atteindre un niveau reconnu.

Mais cette réussite qualitative ne suffit pas à créer un marché solide. Le produit reste pénalisé par une image incertaine, une communication insuffisante et des débouchés extérieurs difficiles à ouvrir.

La fragilité économique commence dans les vignobles

Le principal déséquilibre se situe en amont. Les coûts d’entretien progressent, tandis que les prix de vente du raisin couvrent difficilement les charges. Les rendements sont décrits comme très faibles : environ trois tonnes par hectare dans de nombreux vignobles, contre sept tonnes dans d’autres pays, ou 20 à 25 hectolitres par hectare contre 100 hectolitres chez certains concurrents.

Le vieillissement du vignoble et l’inadaptation d’une partie de l’encépagement compromettent donc la rentabilité des producteurs. L’UCCV, tenue d’acheter la récolte de ses adhérents, joue un rôle de stabilisateur social, mais supporte en retour des contraintes que les domaines privés peuvent éviter en sélectionnant leurs approvisionnements.

Cette tension révèle la contradiction centrale de la filière : rechercher l’excellence en bouteille sans garantir durablement la qualité et la rentabilité du raisin.

Le tourisme, vitrine manquée et relais possible

L’hôtellerie devrait constituer le premier outil de promotion du vin tunisien. Or les articles décrivent des achats dominés par le prix, une conservation souvent insuffisante et un manque de formation aux métiers du vin. Les touristes découvrent ainsi fréquemment des produits de faible qualité, qui entretiennent une image négative au lieu de stimuler la demande à l’étranger.

À l’inverse, l’œnotourisme, les circuits de caves, les dégustations et l’événementiel offrent des pistes de diversification. Ces initiatives restent toutefois dispersées et encore peu visibles.

Le dossier montre finalement une filière capable de produire mieux, mais pas encore de transformer pleinement cette qualité en valeur économique. Ses priorités sont clairement identifiées : restructurer les vignobles, mieux former les relais touristiques, organiser le contrôle des appellations et construire une image cohérente.