En 2008, la filière tunisienne produisait davantage, modernisait ses caves et gagnait des médailles, mais peinait à transformer sa qualité en valeur. En 2026, elle manque de vignes, de raisins et de perspectives. Ce qui relevait hier d’une mauvaise coordination menace désormais l’existence même d’un patrimoine agricole et industriel millénaire.

La crise vitivinicole tunisienne n’est ni soudaine ni imprévisible. Elle était annoncée.

Dès 2008, les signaux d’alerte étaient là : vignoble vieillissant, rendements faibles, viticulteurs insuffisamment rémunérés, appellations mal organisées, promotion déficiente et acteurs incapables d’avancer dans la même direction.

Dix-huit ans plus tard, ces faiblesses n’ont pas été corrigées. Elles ont changé d’échelle.

La Tunisie ne cherche plus seulement à mieux vendre son vin. Elle doit désormais se demander si elle disposera encore, demain, de suffisamment de raisins pour le produire.

En 2008, la qualité progressait plus vite que le marché

À la fin des années 2000, la filière affichait encore une certaine vitalité.

L’Union centrale des coopératives viticoles représentait près des deux tiers de la production nationale, regroupait plus de 1 500 viticulteurs et réalisait un chiffre d’affaires estimé à 55 millions de dinars en 2006. Sa production avait progressé de 14 à 20 millions de bouteilles et la part des vins AOC était passée de 30 % à 55 %.

Les caves se modernisaient. Les domaines privés investissaient dans le haut de gamme. Les vins tunisiens obtenaient des distinctions internationales.

Le problème n’était donc pas l’absence de savoir-faire. Il résidait dans l’incapacité à transformer ce savoir-faire en une véritable puissance économique.

La vigne, la cave, l’hôtel, le restaurant et l’exportation fonctionnaient comme des mondes séparés. La Tunisie produisait mieux, mais communiquait peu, exportait difficilement et exposait souvent ses vins dans de mauvaises conditions.

Cette faiblesse commerciale masquait un problème beaucoup plus grave : la fragilité du vignoble lui-même.

Le maillon agricole a été sacrifié

En 2008 déjà, les producteurs de raisins supportaient des coûts croissants pour des prix de vente couvrant difficilement leurs charges. Les rendements restaient faibles, le vignoble vieillissait et une partie de l’encépagement n’était plus adaptée.

La contradiction était évidente : les caves voulaient monter en gamme, mais la filière ne garantissait ni la rentabilité du viticulteur ni le renouvellement de sa matière première.

La restructuration du vignoble était alors présentée comme une priorité.

Elle ne semble jamais avoir été conduite à l’échelle nécessaire.

En 2026, les surfaces exploitées seraient tombées autour de 5 500 à 5 600 hectares, contre 14 500 hectares en 2003 et 13 000 en 2011. En un peu plus de deux décennies, la Tunisie aurait ainsi perdu plus de 60 % de son vignoble.

Ce recul est le véritable bilan de la période.

On peut moderniser une cave, refaire une étiquette et remporter des médailles. On ne peut pas fabriquer du vin sans vigne.

Une industrie désormais privée de matière première

La production nationale serait descendue autour de 150 000 hectolitres par an, pour une consommation intérieure estimée à 200 000 hectolitres.

Les volumes embouteillés auraient, eux aussi, nettement reculé. Ils seraient passés de près de 40 millions de bouteilles il y a une quinzaine d’années à 25 ou 28 millions aujourd’hui. Chez les Celliers de Montfleury, la production aurait chuté de 6 millions à 1,5 million de bouteilles.

Ces chiffres devront être harmonisés, car les équivalences entre hectolitres et bouteilles font apparaître certaines incohérences. Mais la tendance, elle, ne souffre guère de discussion : la filière produit moins parce que sa base agricole s’est effondrée.

La Tunisie dispose encore de caves, de marques et de compétences. Elle manque désormais du raisin nécessaire pour les faire vivre.

Le blocage des plants organise la pénurie

Au cœur de la crise figure la difficulté à renouveler les plantations.

Les importations de plants seraient limitées à environ 250 000 unités par an, tandis que les besoins avancés par les professionnels s’échelonnent entre 1,5 million et 15 millions, selon qu’il s’agit d’assurer le renouvellement annuel ou de reconstituer une partie du potentiel national.

Les autorités invoquent le risque lié à la bactérie Xylella fastidiosa. Les professionnels contestent la manière dont cette précaution sanitaire est appliquée.

Le débat ne peut plus rester enfermé dans une opposition stérile entre administration et producteurs.

La sécurité phytosanitaire est indispensable. Mais lorsqu’une règle empêche durablement le renouvellement d’une filière entière, l’État doit proposer une solution : plants certifiés, contrôles renforcés, pépinières locales modernisées ou protocoles d’importation sécurisés.

Interdire sans organiser d’alternative revient à accompagner le déclin.

Fiscalité : taxer une filière jusqu’à l’asphyxie

À la pénurie de raisins s’ajoute une fiscalité que les opérateurs jugent disproportionnée.

Selon l’un des acteurs cités dans le dossier, entre 50 % et 55 % du chiffre d’affaires serait reversé à l’État sous différentes formes. Ce taux doit être précisément décomposé avant d’être généralisé à toute la filière. Il traduit néanmoins une réalité économique : les prélèvements pèsent lourdement sur des entreprises dont les marges se réduisent.

Le vin est traité comme un produit à taxer davantage que comme une chaîne agricole, industrielle, touristique et exportatrice à développer.

Le résultat est prévisible : les prix augmentent, la demande ralentit, les volumes diminuent et les entreprises disposent de moins de moyens pour investir.

Le prix d’entrée d’une bouteille atteindrait désormais environ 13 dinars. Pour les vins mousseux, l’accumulation des droits pourrait faire passer un produit coûtant 22 dinars à plus de 70 dinars.

À ce niveau, la fiscalité ne prélève plus seulement de la valeur. Elle détruit le marché qui doit la produire.

L’exportation s’est presque évaporée

Le recul extérieur est tout aussi spectaculaire.

Au début des années 2000, la Tunisie exportait régulièrement plus de 100 000 hectolitres de vin par an. Le chiffre de 118 050 hectolitres est avancé pour 2003, essentiellement en vrac.

Pour 2023, les données mentionnées portent sur un peu plus de 1 000 hectolitres de vins conditionnés et mousseux.

La comparaison n’est pas parfaitement homogène, puisque les catégories diffèrent. Mais même corrigée de cette réserve méthodologique, elle traduit une perte massive de présence internationale.

La Tunisie a voulu monter en gamme sans construire de stratégie exportatrice durable. Elle se retrouve aujourd’hui avec moins de volumes, moins de marchés et une visibilité internationale réduite.

Le tourisme, encore une occasion perdue

En 2008, les hôtels étaient déjà considérés comme une vitrine manquée.

Les achats dominés par le prix, la mauvaise conservation des bouteilles et le manque de formation du personnel donnaient souvent aux visiteurs une image médiocre des vins tunisiens.

L’œnotourisme, les circuits de domaines et les dégustations étaient présentés comme des relais possibles. Ils sont restés marginaux.

C’est une erreur stratégique.

La Tunisie ne gagnera jamais la bataille mondiale des volumes. Elle peut en revanche construire une offre fondée sur les terroirs, l’histoire, la gastronomie et l’expérience touristique.

Une filière plus petite peut rester rentable, à condition de vendre mieux, plus cher et avec une identité forte. Mais encore faut-il qu’elle conserve ses vignobles.

Le dossier de 2008 annonçait celui de 2026

La comparaison des deux périodes conduit à un constat sévère : les causes de la crise actuelle étaient déjà identifiées il y a dix-huit ans.

Le vieillissement du vignoble était connu. La faible rentabilité du raisin était connue. Le déficit de coordination était connu. Les faiblesses des appellations, de la promotion et du tourisme étaient connues.

Ce qui manquait, ce n’était pas le diagnostic. C’était l’action.

En 2008, la Tunisie possédait une filière imparfaite, mais encore capable de se moderniser et de progresser.

En 2026, elle possède toujours des marques, des producteurs et un savoir-faire. Mais elle perd rapidement la ressource sans laquelle tout le reste devient inutile.

La priorité n’est plus de sauver l’image du vin tunisien.

Il faut d’abord sauver les vignes.

Cela suppose un programme national de renouvellement des plantations, l’accès sécurisé à des plants certifiés, la modernisation des pépinières, la révision des appellations, une fiscalité cohérente et une gouvernance capable de réunir agriculture, industrie, tourisme et exportation.

Sans ce sursaut, la Tunisie ne perdra pas seulement une production. Elle transformera trois mille ans d’histoire vitivinicole en souvenir patrimonial.