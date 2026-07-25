Bien que présentées comme étant l’une des solutions aux coupures d’électricité, les batteries domestiques constituent un investissement coûteux au rendement collectif limité, estime l’Association nationale des Petites et Moyennes Entreprises (ANPME).

Dans un communiqué, l’association a considéré que la priorité nationale devrait plutôt se porter sur les compteurs intelligents pour renforcer la résilience du réseau électrique. L’objectif final reste d’opter pour une politique nationale axée sur l’intérêt général.

Rappelons que la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a annoncé le 22 juillet 2026, que les clients résidentiels sont désormais officiellement autorisés à installer des batteries de stockage pour les systèmes photovoltaïques raccordés à des onduleurs hybrides.

La STEG a qualifié cette mesure de “stratégique”, estimant qu’elle s’inscrit dans le cadre de la promotion des investissements dans les énergies renouvelables, alors que la Tunisie fait face à des températures exceptionnellement élevées et à une forte pression sur le réseau électrique national.

L’ANPME a souligné que le déploiement des batteries de stockage en Tunisie se heurte d’abord à une réalité économique implacable. Une installation standard de 10 kWh, capable d’alimenter un climatiseur, un réfrigérateur et quelques appareils de base pendant environ trois heures, coûte environ 12 000 dinars, un montant jugé inaccessible pour la majorité des familles tunisiennes.

Par ailleurs, le coût de revient de l’énergie ainsi stockée est démesuré, d’après l’analyse de l’ANPME. Sur la base d’une durée de vie de cinq ans et de 60 heures de coupures annuelles, le prix du kilowattheure (kWh) via ces batteries s’élèverait à environ 12 dinars. Ce tarif est près de 50 fois supérieur au prix moyen pratiqué par la STEG.

Solution peu efficace pour le réseau national

Au-delà de l’aspect financier, ces systèmes ne soulagent pas le réseau électrique national. Conçus pour un usage strictement personnel en cas de panne, ils n’injectent pas d’énergie lors des pics de consommation, période où le réseau en a le plus besoin pour éviter les coupures.

Dans ce contexte, l’utilisation de fonds publics, via des subventions ou des exonérations fiscales, pour soutenir ces équipements individuels est remise en question par l’association qui estime qu’il est difficile de justifier un financement public pour des “solutions de sauvetage individuelles” bénéficiant à une minorité, sans gain tangible pour la stabilité globale du système électrique.

Pour que le stockage devienne la solution, l’association préconise de l’intégrer dans un système électrique intelligent. Ainsi, la priorité absolue devrait être la généralisation des compteurs intelligents, permettant une meilleure gestion de l’énergie et encourageant l’injection d’électricité dans le réseau selon les besoins.

À court terme, le stockage privé semble plus viable pour les entreprises industrielles (moyenne tension), où les batteries pourraient soutenir le réseau durant les heures de pointe et réduire les risques de délestages futurs.

L’ANPME est une organisation qui défend les intérêts des entrepreneurs, des microentreprises et des PME. Elle intervient régulièrement dans le débat économique national pour proposer des réformes.