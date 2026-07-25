La comédienne, réalisatrice et productrice tunisienne Afef Ben Mahmoud a été nommée membre du jury de la section « Concorso Cineasti del Presente » (Cinéastes du Présent) de la 79e édition du Locarno Film Festival, qui se déroulera du 5 au 15 août 2026 en Suisse.

La direction de la manifestation helvétique a dévoilé jeudi la composition officielle des jurys de ses sections compétitives. Cinéastes, comédiens, producteurs et programmateurs internationaux s’y rassembleront pour attribuer le Pardo d’Oro et les autres distinctions majeures du festival.

La cinéaste tunisienne intègre le jury d’une section stratégique dédiée à la découverte des talents émergents mondiaux, à travers l’évaluation de premiers et seconds longs-métrages. Figure de la scène culturelle nationale, Afef Ben Mahmoud cumule les activités de réalisatrice et de productrice tout en assurant la direction du festival Gabès Cinéma Fen. Elle siégera aux côtés du producteur tchèque Radovan Síbrt, cofondateur de la société PINK, et de la réalisatrice italienne Margherita Spampinato, primée l’an dernier pour son œuvre Gioia mia.

Cette nomination s’ajoute à la sélection officielle, déjà annoncée par les organisateurs, du nouveau long-métrage indépendant tunisien « BAKMA » d’Abdelhamid Bouchnak. Ce film de 117 minutes, écrit et réalisé par le cinéaste tunisien avec Aziz Jebali à l’affiche, sera projeté en première mondiale au sein de la section non compétitive « Fuori Concorso ».

Huit ans après la diffusion de « Dachra », cette production signée 3SG Group et Shkoon Production figurera cet été en Suisse aux côtés de projets de grands noms du cinéma international comme Albert Serra ou Marco Bellocchio.

La compétition internationale principale (Concorso Internazionale) sera quant à elle présidée cette année par le réalisateur belge Fabrice Du Welz. Le directeur artistique du festival, Giona A. Nazzaro, a salué la réunion de profils aux sensibilités diverses, rassemblés pour valoriser l’inattendu du cinéma contemporain.