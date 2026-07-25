La délégation de Majel Belabbès se positionne en tête en matière de production de pistaches et d’amandes dans le gouvernorat de Kasserine, en particulier avec des produits biologiques destinés à l’exportation.

Selon Mohamed Hechmi Farehi, membre de l’Union régionale de l’agriculture, la culture de pistaches et d’amandes est adaptée au climat et à la nature de la terre de la région, soulignant que les précipitations enregistrées au cours de la saison précédente ont contribué à améliorer le rendement et la qualité des deux récoltes cette saison.

En effet, la récolte de pistaches pour la saison agricole actuelle (2025-2026) est estimée à environ 2000 tonnes contre 1500 tonnes la saison précédente tandis que la récolte d’amandes a atteint environ 7000 tonnes.

Il a indiqué à l’Agence TAP que les superficies plantées en pistaches à Majel Bel Abbès avoisinent 6 000 hectares, avec une expansion annuelle des plantations et un intérêt croissant des jeunes pour investir dans ce secteur, alors que les superficies consacrées aux amandes s’élèvent à environ 7 000 hectares, ce qui reflète confirme la place qu’occupe de la délégation en tant que pôle prometteur pour la production de fruits secs.