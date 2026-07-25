L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) lance un appel à manifestation d’intérêt destiné aux entreprises médaillées lors de la 5ᵉ édition 2025 du Concours tunisien des produits de terroir pour participer au Salon SIAL Paris 2026 ( du 17 au 21 octobre 2026), à Paris Nord Villepinte.

“Quatre entreprises seront retenues parmi les entreprises médaillées afin de leur offrir l’opportunité de participer, pour la première fois, au Salon SIAL Paris 2026, au sein du stand collectif “NewComer” du pavillon national tunisien, moyennant un tarif préférentiel de 4 500 dinars par entreprise”, a indiqué l’APIA dans un communiqué publié vendredi. Les entreprises intéressées sont appelées à remplir le formulaire de candidature suivant avant le 04/08/2026 à minuit.

Les entreprises sélectionnées bénéficieront d’un appui du Programme SIPPO “Swiss Import Promotion Programme”, tout au long de leur participation au Salon SIAL Paris 2026. Cet appui comprendra une préparation en amont du salon, ainsi qu’un accompagnement pendant le salon et un suivi post-salon.

Cette participation constitue une opportunité exceptionnelle pour les entreprises médaillées de valoriser leurs produits primés, de renforcer leur visibilité sur les marchés internationaux, de rencontrer des acheteurs, importateurs et distributeurs du monde entier et de développer de nouvelles opportunités d’affaires.

Organisé en partenariat avec le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), et l’appui du programme SIPPO, cet appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans le cadre de ses actions visant à faciliter l’accès des entreprises tunisiennes aux marchés internationaux et à promouvoir les produits du terroir tunisien à l’export.