Une station de recharge alimentée par l’énergie solaire a été inaugurée, vendredi, au port de pêche d’Ajim, sur l’île de Djerba, où plusieurs moteurs marins électriques ont également été remis à des pêcheurs artisanaux.

Cette initiative s’inscrit dans un projet visant à décarboner le secteur de la pêche artisanale et à accélérer le recours aux énergies propres.

Elle est portée par le Fonds mondial pour la nature (WWF) Afrique du Nord, en partenariat avec l’ambassade du Royaume-Uni en Tunisie, dans le cadre du projet « Décarboner la pêche artisanale en Tunisie : promouvoir les énergies propres pour des communautés côtières durables », financé par le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO), selon un communiqué conjoint publié vendredi.

Le projet est mis en œuvre en partenariat technique avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, ainsi qu’avec l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME).

La Société tunisienne d’équipements de pêche a, pour sa part, assuré la fourniture, l’installation des moteurs électriques et l’appui technique.

L’inauguration de la station de recharge et la remise des moteurs interviennent à la suite du succès du premier essai en mer d’une embarcation de pêche artisanale entièrement propulsée par une motorisation électrique alimentée par l’énergie solaire, réalisé le 29 juin dernier à Ajim.

Selon les promoteurs du projet, cette expérimentation, une première en Tunisie et parmi les premières du genre en Méditerranée, a confirmé la faisabilité technique et opérationnelle de cette technologie, ouvrant la voie à son déploiement auprès des pêcheurs artisanaux.

Le projet vise à réduire la dépendance aux carburants fossiles, les émissions de gaz à effet de serre et les coûts d’exploitation, tout en renforçant la sécurité énergétique des communautés côtières.

Déployé sur une année, il permettra d’évaluer la viabilité technique et économique de la propulsion électrique alimentée par l’énergie solaire dans la pêche artisanale, à travers l’équipement de plusieurs embarcations, l’installation de stations de recharge solaire, le renforcement des capacités des acteurs du secteur et l’élaboration de recommandations en faveur de la décarbonation de la filière.