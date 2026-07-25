La Tunisie s’apprête à lancer le premier projet de production d’électricité solaire destiné à alimenter les infrastructures de la société des autoroutes, dans le cadre de sa stratégie de transition énergétique, ont annoncé vendredi les responsables du projet à l’issue d’une visite de terrain à la station de Oued Zarga, dans le gouvernorat de Béja.

Cette visite marque le démarrage effectif de l’accord de partenariat signé le 13 juillet entre l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) et la Société Tunisie Autoroutes.

Le directeur général de l’ANME, Nafeâ Bakkari, a indiqué que l’agence accompagnera l’entreprise en lui apportant un appui technique ainsi qu’un soutien financier via le Fonds de transition énergétique.

Cette coopération couvre également des actions de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie, ainsi que le développement de la mobilité électrique et des infrastructures de recharge.

Le président-directeur général de Tunisie Autoroutes, Ahmed Ezzeddine, a précisé que le premier projet sera réalisé sur un terrain de cinq à six hectares à Oued Zarga afin de couvrir une part importante des besoins énergétiques de l’entreprise. L’expérience sera ensuite étendue à d’autres sites du réseau autoroutier.

Le programme prévoit également l’installation d’équipements économes en énergie, de systèmes intelligents de gestion de la consommation et la modernisation de l’éclairage public.

Les deux responsables ont, en outre, souligné la nécessité de développer un réseau national de bornes de recharge pour véhicules électriques le long des autoroutes.