L’hésitation prévaut à la Bourse de Tunis. L’indice de référence poursuit sa tendance baissière, inscrivant, au terme de la séance de vendredi, un repli de 0,5 % à 20 847,19 points dans un volume de 7,6 millions de dinars (MD), selon l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse Tunisie valeurs.

Le titre Office Plast a affiché une belle performance sur la séance. L’action s’est envolée de 5 % à 1,690 dinar, tout en drainant des échanges de 20 mille dinars.

Le titre Tuninvest s’est aussi bien comporté sur la séance. L’action a signé une avancée de 4,5 % à 48,070 dinars. La valeur a été échangée à hauteur de 20 mille dinars sur la séance.

Le titre STB a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action s’est délestée de -4,6 % à 6,200 dinars. La valeur a drainé un flux de 505 mille dinars sur la séance.

Le titre TPR n’a pas réussi à se distinguer sur la séance. L’action a essuyé une régression de -3,8 % à 14,800 dinars. La valeur a mobilisé des volumes de 523 mille dinars sur la séance.

Le titre Délice Holding a chapeauté le palmarès des échanges sur la séance. L’action a légèrement baissé de – 0,8 % à 19,250 dinars. La valeur a alimenté le marché avec des capitaux de 839 mille dinars.