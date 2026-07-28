L’huile d’olive s’est encore une fois distinguée à l’échelle internationale en s’imposant comme le grand vainqueur du Concours international d’huile d’olive des États-Unis (USIOOC), a fait savoir l’ambassade des États-Unis en Tunisie, dans un communiqué publié mardi.

La Tunisie a, en effet, décroché la première place du classement général, face à des producteurs de premier plan venus de 14 pays.

Sur près de 150 huiles d’olive évaluées par le jury, les marques tunisiennes ont remporté 3 prix “Double médaille d’or/ Meilleur de sa catégorie” (Double Gold Best in Class), 45 médailles d’or et 4 médailles d’argent.

Ce succès de l’huile d’olive extra vierge tunisienne sur le sol américain témoigne de la reconnaissance internationale de sa qualité supérieure.