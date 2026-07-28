L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a entamé, lors d’une séance plénière tenue mardi, en présence du ministre de l’Economie et de la planification Samir Abdelhafidh, l’examen d’un projet de loi (n° 49/2026) portant approbation d’un accord de garantie conclu le 3 novembre 2025 entre la Tunisie et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) au profit de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG). Cette garantie concerne un crédit de 110 millions d’euros et un don de 7 millions d’euros accordé par la même institution, destinés à financer l’achat de nouveaux équipements miniers modernes pour renouveler le parc d’exploitation, le transport du phosphate et l’installation d’une unité de filtration à haute pression pour le traitement des eaux usées.

Le projet de loi stipule que le crédit est accordé directement à la CPG, avec la garantie de l’Etat. Il sera remboursé sur une période de 10 ans, dont trois ans de grâce, tandis que la durée d’exécution du projet s’étale sur trois ans. Le crédit sera octroyé moyennant un taux d’intérêt variable équivalent à l’Euribor 6 mois majoré de 1 %, avec une commission d’engagement de 0,5 % (assortie d’un délai de grâce de 60 jours) et une commission de gestion de 1 %.

Ce financement prend en compte les difficultés financières des entreprises publiques ainsi que les défis de gouvernance, en intégrant les investissements de base à des financements additionnels consacrés aux projets environnementaux et aux réformes administratives.

Le coût financier de ce crédit est jugé acceptable au vu des retombées attendues à moyen terme, notamment pour ce qui est de l’acquisition d’équipements modernes permettant d’augmenter la capacité de production annuelle de la Compagnie.

Cette opération revêt d’importantes dimensions stratégiques contribuant à redonner au secteur des phosphates son attractivité auprès des investisseurs et à la mobilisation des ressources, ce qui permet d’ouvrir de nouvelles perspectives de financement pour les entreprises publiques et d’aider le secteur à reprendre sa dynamique.