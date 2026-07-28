Les recettes d’exportation de dattes tunisiennes ont augmenté de 10,7% à 854,4 millions de dinars (MD) au cours des neuf premiers mois de la campagne 2025/2026 (Octobre 2025-Juin 2026) par rapport à la même période de la campagne précédente, d’après les statistiques de l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

Les quantités exportées ont également connu une hausse de 11,5% s’élevant à 135,5 mille tonnes. La variété “DEGLET ENNOUR” constitue 83,9% du volume total des exportations.

Le prix moyen observé durant le neuvième mois de la campagne 2025/2026 s’élève à 6,31 D/kg, avec un tarif de 7,06 D/kg pour la variété “DEGLET ENNOUR”. Par rapport au même mois de la campagne 2024/2025, le prix moyen des dattes a enregistré une légère baisse de 0,7%.

En termes de destination, l’Union Européenne importe la part la plus importante avec 45,9% du volume des exportations nationales, suivie par l’Afrique avec 22,5%, puis l’Asie avec 20%.

Durant les neuf premiers mois de la campagne, le Maroc a été le premier importateur de dattes tunisiennes, avec 17,6% des quantités exportées. L’Italie arrive en deuxième position avec 11,6%, suivi de l’Allemagne avec 9,8%.

Dattes biologiques : Les recettes d’exportation en hausse de 32,1%

Les exportations de dattes biologiques ont totalisé 7748,2 tonnes (+ 15,9%) pour une valeur d’environ 78,6 MD (+32,1%) durant les neuf premiers mois de la campagne.

Toutefois, la part des dattes biologiques dans le volume total des exportations des dattes (tous types confondus) n’a pas dépassé 5,7%.

Le prix moyen des dattes biologiques enregistré au cours des neuf premiers mois de la campagne 2025/2026 est de 10,14 D/kg. Ce prix varie en fonction du type de dattes (7,94 D/kg pour les dattes biologiques standards, 11,02 D/kg pour les produits dérivés des dattes biologiques, 4,53 D/kg pour les dattes biologiques à caractère industriel).

L’Allemagne reste la première destination des dattes biologiques, avec 33% du volume des exportations. Elle est suivie par les Pays-Bas (12%) et la Belgique (11%).