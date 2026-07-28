Un ciel peu nuageux dominera les conditions météorologiques prévues, avec des températures qui resteront élevées sur plusieurs zones du pays. Les maximales varieront selon les régions, avec des pointes pouvant atteindre 44 degrés dans l’extrême sud.

Des vents forts sur le sud et les côtes est

Le vent soufflera de secteur nord sur le nord et le centre du pays, tandis qu’il sera de secteur est sur le sud. Il sera relativement fort près des côtes est et fort dans les régions du sud.

Ces vents pourront s’accompagner de phénomènes locaux de sable dans le sud. Ailleurs, le vent restera faible à modéré.

Une mer agitée à très agitée sur les côtes est

Les conditions maritimes resteront difficiles sur les côtes est. La mer sera agitée à très agitée, en raison du renforcement du vent dans ces zones.

Des pics de chaleur dans le sud

Les températures maximales se situeront entre 29 et 34 degrés près des côtes et sur les hauteurs. Elles évolueront entre 34 et 38 degrés dans le reste des régions.

Les valeurs les plus élevées concerneront le sud-ouest, où les températures pourront atteindre 41 degrés. Dans l’extrême sud, le mercure pourrait grimper jusqu’à 44 degrés, avec un vent de sirocco.

Ces conditions nécessitent une vigilance particulière dans les zones concernées par les fortes chaleurs, les vents soutenus et les phénomènes locaux de sable.