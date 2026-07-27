Les taux de change du dinar par rapport au dollar américain et à l’euro demeurent stables dans les limites des moyennes habituelles, s’établissant respectivement, aux alentours de 2,97 dinars pour le premier et de 3,37 pour le second, a affirmé samedi, la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Elle a démenti, dans un communiqué, les rumeurs circulant sur certains sites électroniques et réseaux sociaux concernant le recul du taux de change du dinar.

La BCT a appelé le public à se référer à son site web officiel pour obtenir les taux de change officiels et à ne pas se laisser entraîner par des informations non fiables.