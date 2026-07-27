La canicule en Tunisie aggrave les fragilités économiques en saturant un réseau électrique sous-investi et en alourdissant la dette intérieure. Face aux coupures d’électricité, le recours aux batteries individuelles accentue les inégalités sociales. Une réforme axée sur les compteurs intelligents et les énergies renouvelables est indispensable pour garantir la résilience du pays.

1. Le pouls d’une économie sous tension budgétaire et énergétique

La baisse apparente du poids de la dette extérieure tunisienne masque un transfert stratégique de vulnérabilité : faute d’accès aux financements internationaux, l’État s’appuie désormais sur les banques locales et l’épargne nationale pour éponger son déficit. Cet éviction du secteur privé assèche le crédit aux entreprises et asphyxie la croissance. C’est dans ce contexte de liquidité tendue que la canicule frappe. Chaque pic de chaleur se traduit par des coupures d’électricité massives, des pertes agricoles dramatiques et un surcoût pour les ménages.

Le paradoxe est cuisant : plus la modernisation des infrastructures électriques et la réforme des caisses sociales deviennent vitales, plus les ressources sont dévorées par la gestion des urgences courantes. Les structures de santé et de protection sociale, déjà fragilisées par des crises de gouvernance, se retrouvent en première ligne face à la détresse des populations les plus vulnérables.

2. L’onde de choc : l’accélérateur des fractures sociales

La chaleur transforme la fragilité technique en crise d’équité sociale. L’autorisation d’importer des batteries domestiques d’appoint, validée par la STEG, symbolise une privatisation rampante de la résilience. Facturé aux alentours de 12 000 dinars, cet équipement est inaccessible à la majorité. Face à cette dérive, l’ANPME défend le déploiement de compteurs intelligents et une gestion rationalisée du réseau global.

Parallèlement, la chute des rendements agricoles agit comme une taxe invisible en tirant les prix alimentaires vers le haut. La canicule ne touche pas uniquement la consommation d’énergie ; elle dégrade simultanément la santé, la production et le pouvoir d’achat des foyers les plus démunis.

3. Résilience et prospective : vers un modèle industriel et intégré

Pour sortir du pilotage à vue, la Tunisie doit transformer contrainte climatique en levier industriel. Au-delà des appels à la sobriété, l’urgence impose d’investir dans la fabrication locale de composants solaires, l’intégration du numérique dans le pilotage des réseaux et la modernisation du stockage collectif.

La comparaison régionale interpelle : si le Maroc accélère son intégration verte et l’Algérie mise sur la diversification de ses ressources, la Tunisie doit bâtir son propre modèle agile, tourné vers l’efficience et l’exportation. Comme l’a rappelé l’artiste Angélique Kidjo sur la scène de Carthage, le redressement d’une nation repose autant sur ses investissements stratégiques que sur sa capacité à redonner un horizon à sa jeunesse.