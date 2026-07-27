Au 30 juin 2026, Attijari Bank Tunisie affiche une évolution globalement favorable de ses principaux indicateurs financiers. Le Produit Net Bancaire progresse de 5,1% pour atteindre 374,8 millions de dinars, tandis que les produits d’exploitation bancaire s’établissent à 613,1 millions de dinars, en hausse de 4,9%.
Une bonne maîtrise des charges
La maîtrise des coûts constitue également un point positif. Les charges opératoires n’augmentent que de 2,6 %, à 190,7 millions de dinars, soit un rythme sensiblement inférieur à celui du Produit Net Bancaire. Cette évolution traduit une amélioration de l’efficacité opérationnelle de la banque.
Une collecte solide
Les dépôts de la clientèle progressent de 7,1 % pour atteindre près de 12 milliards de dinars. À l’inverse, les encours de crédits reculent de 6,0 %, à 6,89 milliards de dinars. Une forte montée en puissance du portefeuille d’investissement
Parallèlement, le portefeuille-titres augmente de 43,8 %, sous l’effet de la hausse de 45,3% du portefeuille d’investissement. Les revenus issus de ce portefeuille progressent de 57,0 %, compensant le recul de 7,1 % des intérêts et revenus assimilés ainsi que la baisse de 1,6 % des commissions.
Des fonds propres en légère progression
Les capitaux propres atteignent 920,1 millions de dinars, en hausse de 2,5 %, tandis que les emprunts et ressources spéciales progressent de 23,3 %, à 142,5 millions de dinars.
Une performance solide
Les résultats du premier semestre 2026 témoignent d’une bonne maîtrise opérationnelle, d’une collecte dynamique et d’une structure de liquidité renforcée.
Principaux indicateurs financiers
|Indicateur
|30 juin 2026
|30 juin 2025
|31 déc. 2025
|Variation annuelle
|Produits d’exploitation bancaire
|613,1
|584,5
|1 170,9
|+4,9 %
|Charges d’exploitation bancaire
|238,3
|228,1
|461,3
|+4,5 %
|Produit Net Bancaire — PNB
|374,8
|356,5
|709,6
|+5,1 %
|Autres produits d’exploitation
|8,6
|7,9
|15,1
|+8,7 %
|Charges opératoires
|190,7
|185,9
|366,9
|+2,6 %
|Encours de crédits clientèle
|6 887,5
|7 324,1
|7 136,3
|−6,0 %
|Dépôts clientèle
|11 969,5
|11 181,2
|11 435,0
|+7,1 %
|Portefeuille de titres
|3 494,6
|2 430,8
|3 399,4
|+43,8 %
|Emprunts et ressources spéciales
|142,5
|115,5
|141,3
|+23,3 %
|Capitaux propres déclarés*
|920,1
|897,8
|897,9
|+2,5 %