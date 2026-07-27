Au 30 juin 2026, Attijari Bank Tunisie affiche une évolution globalement favorable de ses principaux indicateurs financiers. Le Produit Net Bancaire progresse de 5,1% pour atteindre 374,8 millions de dinars, tandis que les produits d’exploitation bancaire s’établissent à 613,1 millions de dinars, en hausse de 4,9%.

Une bonne maîtrise des charges

La maîtrise des coûts constitue également un point positif. Les charges opératoires n’augmentent que de 2,6 %, à 190,7 millions de dinars, soit un rythme sensiblement inférieur à celui du Produit Net Bancaire. Cette évolution traduit une amélioration de l’efficacité opérationnelle de la banque.

Une collecte solide

Les dépôts de la clientèle progressent de 7,1 % pour atteindre près de 12 milliards de dinars. À l’inverse, les encours de crédits reculent de 6,0 %, à 6,89 milliards de dinars. Une forte montée en puissance du portefeuille d’investissement

Parallèlement, le portefeuille-titres augmente de 43,8 %, sous l’effet de la hausse de 45,3% du portefeuille d’investissement. Les revenus issus de ce portefeuille progressent de 57,0 %, compensant le recul de 7,1 % des intérêts et revenus assimilés ainsi que la baisse de 1,6 % des commissions.

Des fonds propres en légère progression

Les capitaux propres atteignent 920,1 millions de dinars, en hausse de 2,5 %, tandis que les emprunts et ressources spéciales progressent de 23,3 %, à 142,5 millions de dinars.

Une performance solide

Les résultats du premier semestre 2026 témoignent d’une bonne maîtrise opérationnelle, d’une collecte dynamique et d’une structure de liquidité renforcée.

Principaux indicateurs financiers