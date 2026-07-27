Attijari BankAu 30 juin 2026, Attijari Bank Tunisie affiche une évolution globalement favorable de ses principaux indicateurs financiers. Le Produit Net Bancaire progresse de 5,1% pour atteindre 374,8 millions de dinars, tandis que les produits d’exploitation bancaire s’établissent à 613,1 millions de dinars, en hausse de 4,9%.

Une bonne maîtrise des charges

La maîtrise des coûts constitue également un point positif. Les charges opératoires n’augmentent que de 2,6 %, à 190,7 millions de dinars, soit un rythme sensiblement inférieur à celui du Produit Net Bancaire. Cette évolution traduit une amélioration de l’efficacité opérationnelle de la banque.

Une collecte solide

Les dépôts de la clientèle progressent de 7,1 % pour atteindre près de 12 milliards de dinars. À l’inverse, les encours de crédits reculent de 6,0 %, à 6,89 milliards de dinars. Une forte montée en puissance du portefeuille d’investissement

Parallèlement, le portefeuille-titres augmente de 43,8 %, sous l’effet de la hausse de 45,3% du portefeuille d’investissement. Les revenus issus de ce portefeuille progressent de 57,0 %, compensant le recul de 7,1 % des intérêts et revenus assimilés ainsi que la baisse de 1,6 % des commissions.

Des fonds propres en légère progression

Les capitaux propres atteignent 920,1 millions de dinars, en hausse de 2,5 %, tandis que les emprunts et ressources spéciales progressent de 23,3 %, à 142,5 millions de dinars.

Une performance solide

Les résultats du premier semestre 2026 témoignent d’une bonne maîtrise opérationnelle, d’une collecte dynamique et d’une structure de liquidité renforcée.

Principaux indicateurs financiers

Indicateur 30 juin 2026 30 juin 2025 31 déc. 2025 Variation annuelle
Produits d’exploitation bancaire 613,1 584,5 1 170,9 +4,9 %
Charges d’exploitation bancaire 238,3 228,1 461,3 +4,5 %
Produit Net Bancaire — PNB 374,8 356,5 709,6 +5,1 %
Autres produits d’exploitation 8,6 7,9 15,1 +8,7 %
Charges opératoires 190,7 185,9 366,9 +2,6 %
Encours de crédits clientèle 6 887,5 7 324,1 7 136,3 −6,0 %
Dépôts clientèle 11 969,5 11 181,2 11 435,0 +7,1 %
Portefeuille de titres 3 494,6 2 430,8 3 399,4 +43,8 %
Emprunts et ressources spéciales 142,5 115,5 141,3 +23,3 %
Capitaux propres déclarés* 920,1 897,8 897,9 +2,5 %