Wifak International Bank a enregistré au premier semestre 2026 une croissance soutenue de son activité, portée par la progression simultanée des financements et des dépôts. Le Produit Net Bancaire atteint 59,9 millions de dinars, en hausse de 19,9 %, soit un rythme supérieur à celui des produits d’exploitation bancaire, qui progressent de 12,8 %.

La performance bénéficie d’une hausse de 12,7 % des marges et revenus assimilés et de 12,0 % des commissions. Les charges d’exploitation bancaire n’augmentent que de 4,3%, ce qui améliore la marge bancaire. En revanche, les charges opératoires progressent fortement de 17,3 %, sous l’effet notamment d’une hausse de 20,4 % des frais de personnel. Malgré cette pression sur les coûts, la croissance du PNB reste légèrement supérieure à celle des charges opératoires.

Sur le plan bilanciel, les dépôts augmentent de 23,0 %, plus rapidement que les financements à la clientèle, en hausse de 17,6 %. Cette configuration améliore la couverture des financements par les ressources clientèle et renforce la liquidité apparente. Les capitaux propres reculent toutefois de 3,8 %, principalement en raison du remboursement de titres participatifs arrivés à échéance.

Principaux indicateurs financiers

Montants en millions de dinars tunisiens, sauf indication contraire.

Indicateur Juin 2026 Juin 2025 Déc. 2025 Variation annuelle Produits d’exploitation bancaire 103,0 91,3 186,5 +12,8 % Charges d’exploitation bancaire 43,1 41,3 80,3 +4,3 % Produit Net Bancaire 59,9 50,0 106,1 +19,9 % Charges opératoires 44,6 38,1 75,5 +17,3 % Encours net des financements clientèle 1 504,1 1 278,5 1 449,3 +17,6 % Encours des dépôts 1 574,0 1 280,2 1 446,0 +23,0 % Portefeuille-titres 62,2 52,8 54,4 +17,8 % Dettes de financement et ressources spéciales 111,3 110,3 123,4 +0,9 % Capitaux propres¹ 170,7 177,4 162,3 −3,8 %

¹ Les capitaux propres n’intègrent pas le résultat de la période 2026. Les données de décembre 2025 sont certifiées. Source : tableau de la page 1.