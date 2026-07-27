Au terme du premier semestre 2026, ENNAKL Automobiles affiche une évolution contrastée de ses principaux indicateurs d’activité. Le chiffre d’affaires poursuit sa progression, mais à un rythme modéré, tandis que les charges financières et salariales augmentent. En parallèle, la trésorerie nette se renforce sensiblement.

Un chiffre d’affaires en hausse

Le chiffre d’affaires s’établit à 311,752 millions de dinars au 30 juin 2026, contre 305,095 millions de dinars à la même période de 2025, soit une progression de 2,18 %. Cette évolution confirme le maintien d’une dynamique commerciale positive.

Une hausse marquée des charges financières et salariales

Les charges financières atteignent 2,333 millions de dinars, contre 0,884 million de dinars un an auparavant. Cette hausse s’explique principalement par le recours aux opérations d’escompte. Parallèlement, la masse salariale progresse de 5,7 %, passant de 12,281 millions de dinars à 12,990 millions de dinars.

Une trésorerie nette fortement renforcée

La situation de trésorerie s’améliore nettement, avec un solde de trésorerie nette de 36,994 millions de dinars à fin juin 2026, contre 13,655 millions de dinars un an plus tôt. Cette progression de plus de 170 % renforce la flexibilité financière de l’entreprise et constitue un facteur de soutien face aux nouvelles conditions de financement imposés au secteur.