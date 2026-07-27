L’Arab Tunisian Bank a terminé le premier semestre 2026 sur une évolution favorable de son Produit Net Bancaire, malgré un environnement marqué par le recul des revenus d’exploitation. La banque a bénéficié d’une forte diminution de ses charges d’exploitation bancaire, tandis que la progression des dépôts à vue et d’épargne a contribué à améliorer la structure de sa collecte.

Une amélioration du Produit Net Bancaire

Au 30 juin 2026, le Produit Net Bancaire de l’ATB s’est établi à 180 millions de dinars, contre 171,3 millions de dinars un an plus tôt, soit une hausse de 5,08 %. Cette progression traduit une meilleure maîtrise du coût des ressources et permet à la banque de préserver sa capacité de génération de revenus.

Les produits d’exploitation bancaire ont atteint 355,1 millions de dinars, contre 397,5 millions de dinars à fin juin 2025. Cette baisse a toutefois été plus que compensée par la contraction de 22,59 % des charges d’exploitation bancaire, revenues de 226,2 millions à 175,1 millions de dinars.

Une collecte mieux orientée

Les dépôts de la clientèle se sont établis à 6,613 milliards de dinars à fin juin 2026. Si le volume global ressort légèrement en retrait par rapport aux 6,761 milliards de dinars enregistrés un an auparavant, la composition de la collecte s’est améliorée.

Les dépôts à vue ont progressé de 1,94 %, à 2,266 milliards de dinars, tandis que les dépôts d’épargne ont augmenté de 5,57 %, à 1,934 milliard de dinars. Cette évolution renforce le poids des ressources stables et potentiellement moins coûteuses dans la structure de financement de la banque.

Une structure financière plus prudente

Les crédits nets de provisions et d’agios réservés se sont établis à 4,856 milliards de dinars, contre 5,314 milliards de dinars à fin juin 2025. Cette contraction traduit une gestion plus prudente des engagements et contribue à maintenir un niveau de liquidité confortable.

Les charges opératoires ont, de leur côté, atteint 139 millions de dinars, contre 128,8 millions de dinars un an plus tôt. Malgré cette hausse, la progression du PNB et la forte baisse des charges bancaires permettent à l’ATB de présenter un profil opérationnel plus résilient au terme du premier semestre.