Tunis, le 27 juillet 2026 – Le procès-verbal du nouveau programme de formation triangulaire « Partenariat pour booster l’écosystème africain des startups” a été signé récemment. Il sera mis en œuvre en collaboration entre le ministère des Technologies de la Communication, Smart Tunisian Technoparks (S2T) et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). La cérémonie de signature s’est tenue en présence de Mme Rim Said, Présidente Directrice Générale de S2T, ainsi que de Mme Miyata Mayumi, Représentante résidente de la JICA en Tunisie. S’inscrivant dans le cadre de la coopération triangulaire initiée par la JICA au profit des pays africains, ce programme prévoit l’organisation de trois sessions de formation entre 2026 et 2028 en collaboration avec S2T et le Ministère des Technologies de la Communication, à raison d’une session par an.

La première session, prévue en décembre 2026, prévoit d’accueillir des participants issus de 8 pays africains. L’objectif de ce programme triennal est de renforcer les capacités institutionnelles et humaines des pays partenaires africains afin de mettre en place, de gérer et de pérenniser des écosystèmes de startups dynamiques, propices à l’entrepreneuriat axé sur l’innovation, accélérant la transformation numérique et favorisant une croissance économique inclusive. Ceci en s’appuyant sur l’expérience reconnue de la Tunisie en matière d’élaboration de politiques de promotion des startups (notamment le Startup Act) et de gouvernance de l’écosystème des startups.

Ce programme de formation sera également une opportunité de réseautage entre les acteurs du développement de l’écosystème des startups dans les pays participants et en Tunisie ainsi qu’avec les experts japonais qui contribueront à cette formation.