Les recettes d’exportation de l’huile d’olive tunisienne ont atteint 4394,5 MD, depuis le début de la campagne en novembre 2025 à fin juin 2026, enregistrant une hausse de 45% par rapport à la même période de la campagne précédente (2024/2025), d’après les données publiées, lundi, par l’Observatoire National de l’Agriculture(ONAGRI).

La même source a indiqué que les recettes d’exportation de l’huile d’olive conditionnée représentent 18,2% seulement des recettes globales.

En effet, le prix moyen de l’huile d’olive durant le mois de juin 2026 a augmenté de 3,1% par rapport au même mois de la campagne précédente, passant de 13,26 D/kg à 13,68 D/kg.

Selon les catégories, les prix varient entre 9,06 D/kg et 17,36 D/kg.

Les quantités exportées au cours des huit premiers mois de la campagne 2025/2026 ont atteint 352 mille tonnes, en hausse de 56,7% par rapport à la même période de la campagne précédente. L’huile d’olive conditionnée représente 13,7% des quantités exportées. Le reste est exporté en vrac (86,3%). L’ONAGRI note, ainsi, une quasi-stagnation de la part de l’huile d’olive conditionnée exportée par rapport à la même période de la campagne précédente (2024/2025) où elle était de 13,6%.

Par ailleurs, la catégorie extra vierge représente à elle seule 83,4% du volume total exporté.

Le marché européen (UE) attire la plus grande part, soit 56,8% du volume des exportations, suivi par l’Amérique du Nord (24,2%), l’Asie (11,3%) et l’Afrique avec seulement 3 ,9%. Le premier pays importateur de l’huile d’olive tunisienne est l’Espagne avec une part de 32,4% des quantités exportées, suivi par l’Italie (19,7%) et les USA (19,4%).

47,3 mille tonnes d’huile d’olive biologique exportées

Environ 47,3 mille tonnes d’huile d’olive biologique ont été exportées, au cours des huit premiers mois de la campagne 2025/2026 d’une valeur de 622,4 MD. Néanmoins, la part de l’huile d’olive biologique conditionnée n’a pas dépassé 6% du total du volume de l’huile d’olive biologique exporté.

La moyenne de prix de l’huile d’olive biologique est de 13,16 D/kg variant entre 12,94 D/kg pour le vrac et 16,57 D/kg pour le conditionné.

Le premier pays importateur de l’huile d’olive biologique tunisienne est l’Italie avec une part de 39% des quantités exportées durant les huit premiers mois de la campagne 2025/2026, suivi par l’Espagne (25%), les USA (23%) et la France (8%).