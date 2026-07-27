Le marché Boursier a entamé la semaine sur une note morose. Le benchmark s’est délesté de 1,9 % à 20 450,39 points dans un volume de 9,6 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre CELLCOM s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un faible volume de 7 mille dinars, l’action s’est appréciée de 4 % à 2,080 D.

Le titre UNIMED a figuré parmi les meilleures hausses de la séance. L’action du laboratoire pharmaceutique a enregistré un bond de 2,2 % à 10,650 D en alimentant le marché avec de modestes capitaux de 566 mille dinars sur la séance.

Le titre BNA ASSURANCES a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un modeste flux de 137 mille dinars, l’action de l’assureur a régressé de -4,8 % à 4,750 D.

Le titre SOTETEL a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action du spécialiste en télécommunication a reculé de -4,3 % à 25,050 D, amassant un volume global de 254 mille dinars sur la séance.

Le titre SFBT a chapeauté le palmarès des échanges, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,4 MD sur la séance (soit 15 % du volume transigé sur la cote) notant que la valeur a légèrement progressé de 0,3% à 15,050 D.