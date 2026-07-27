La professeur de l’enseignement supérieur agricole, Sihem Jebari a été chargée des fonctions de directeur général de l’Institut national de recherches en génie rural, eaux et forêts (INRGREF), en vertu du décret n° 2026-157 du 23 juillet 2026, publié dans le Journal officiel de la République tunisienne (JORT) du 24 juillet courant.

L’Institut national de recherches en génie rural, eaux et forêts a été créé en 1996 par la loi des finances parue au JORT du 29 décembre 1995.

Ses missions consistent à contribuer à l’élaboration de la politique nationale de recherche dans les domaines des eaux, des forêts et du génie rural, à organiser et exécuter toute recherche scientifique en relation avec ces domaines et à participer à la protection, à la conservation et à la rationalisation de l’exploitation des ressources naturelles et de l’espace rural ainsi qu’au développement de la recherche scientifique et technique.