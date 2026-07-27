Amen Bank affiche au premier semestre 2026 une performance financière solide, portée par une progression de 17,66 % du Produit Net Bancaire, à 362,4 millions de dinars. Cette amélioration résulte d’un double effet favorable : une hausse de 6,65 % des produits d’exploitation bancaire et une baisse de 3,92 % des charges d’exploitation bancaire.

La dynamique commerciale reste également bien orientée. Les crédits nets à la clientèle progressent de 5,62 %, tandis que les dépôts et avoirs de la clientèle augmentent de 7,29 %. La collecte croît donc plus rapidement que les crédits, ce qui améliore la couverture des emplois par les ressources clientèle. En parallèle, la hausse des charges opératoires demeure contenue par rapport à celle du PNB, permettant au coefficient d’exploitation de reculer à 35,32 %, contre 38,31 % un an plus tôt.

Principaux indicateurs financiers

Montants en millions de dinars tunisiens, sauf indication contraire.

Indicateur Juin 2026 Juin 2025 Déc. 2025 Variation annuelle Produits d’exploitation bancaire 670,5 628,7 1 234,8 +6,65 % Charges d’exploitation bancaire 308,1 320,6 644,7 −3,92 % Produit Net Bancaire 362,4 308,0 590,1 +17,66 % Autres produits d’exploitation 0,6 0,5 1,1 +4,1 % Charges opératoires 128,0 118,0 242,7 +8,48 % Crédits nets à la clientèle 7 573,8 7 170,7 7 537,8 +5,62 % Dépôts et avoirs de la clientèle 9 332,1 8 698,1 8 720,4 +7,29 % Portefeuille-titres 3 654,4 3 297,4 3 284,5 +10,83 % Emprunts et ressources spéciales 709,4 685,3 709,9 +3,53 % Capitaux propres¹ 1 581,6 1 458,8 1 581,7 +8,42 % Coefficient d’exploitation 35,32 % 38,31 % — −2,99 points

¹ Les capitaux propres sont publiés hors résultat des périodes au 30 juin 2026 et au 30 juin 2025.

Faits qualitatifs marquants

Amen Bank met également en avant plusieurs initiatives stratégiques au premier semestre:

le lancement d’ AMEN Pay’App , une solution SoftPOS transformant un smartphone Android compatible NFC en terminal de paiement sans contact ;

, une solution SoftPOS transformant un smartphone Android compatible NFC en terminal de paiement sans contact ; la distinction de « Meilleure Banque Verte en Tunisie 2026 » pour la troisième année consécutive ;

» pour la troisième année consécutive ; l’arrangement d’un financement bancaire syndiqué de 160 millions de dinars au profit d’Enda Tamweel ;

au profit d’Enda Tamweel ; le renouvellement de la certification MSI 20000, présentée comme attestant la solidité financière et la rigueur de gestion de la banque.

Ces éléments renforcent le positionnement de la banque dans les paiements digitaux, la finance durable et le financement inclusif.