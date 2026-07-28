La Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa de Kasserine a réussi, pour la troisième année consécutive, à produire la totalité de la quantité de papier destinée à l’impression des manuels scolaires pour la nouvelle rentrée scolaire 2026-2027, soit 5446 tonnes de papier, selon la PDG de la SNCPA, Samia Briki.

Elle a souligné à l’Agence TAP, que 4876 tonnes de papier ont été distribuées jusqu’à présent, soit un taux de réalisation d’environ 88%, Les 660 tonnes restantes sont actuellement stockées dans les entrepôts de la société et restent à la disposition des clients, sur demande, après obtention des attestations de prise en charge auprès du Centre National Pédagogique.

Concernant le papier destiné à la fabrication des cahiers scolaires, Briki a affirmé que la société vient d’entamer l’opération de production et de distribution, pour une quantité totale estimée à 5000 tonnes.

La même source a précisé que la SNCPA continue à jouer un rôle central dans l’approvisionnement nécessaire à la rentrée scolaire, estimant que ce résultat constitue un véritable défi face aux difficultés techniques auxquelles la société est confrontée et à l’utilisation des équipements anciens, et représente le fruit des efforts soutenus des agents et cadres de la société qui ont travaillé sans interruption, en plus du soutien des autorités de tutelle.