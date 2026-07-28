Les travaux d’un atelier national, placé sous le thème “Développons ensemble un système national intégré et interactif pour le suivi et l’évaluation des programmes d’emploi” a démarré mardi en vue d’instaurer un système national intégré, d’évaluer les programmes d’emploi et de renforcer la gouvernance de la politique de l’emploi.

Cet atelier qui se poursuivra pendant trois jours, a été organisé à l’initiative du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, en collaboration avec l’Observatoire national de l’emploi et des compétences, et l’appui de la Banque mondiale. Il a réuni les représentants des différentes structures placées sous la tutelle du ministère de l’emploi, les représentants des structures publiques et des partenaires concernés, dans le cadre d’un processus visant à promouvoir les outils d’évaluation des programmes publics consacrés à l’emploi.

Il a pour objectif d’élaborer une vision commune pour un système national de suivi et d’évaluation des programmes d’emploi à travers une approche unifiée et une vision partagée qui s’adapte au contexte national, ainsi que la préparation d’une feuille de route qui définit les étapes de mise en place de ce système et ses mécanismes d’exécution.

Le programme de cet atelier comprend des exposés sur les initiatives nationales et internationales réalisées et en cours de réalisation en matière de suivi et d’évaluation, ainsi que des débats et des ateliers de travail répartis sur quatre axes principaux : les programmes de soutien à l’emploi salarié, les programmes de soutien à l’initiative privée, les programmes d’accompagnement des chercheurs d’emploi, et les programmes et services destinés aux entreprises, en plus d’un axe sur la gouvernance, avec pour objectif de rassembler les propositions et de formuler des recommandations finales.

A cette occasion, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaoued, a souligné que l’organisation de cet atelier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de la stratégie nationale pour l’emploi à l’horizon 2035, notamment en ce qui concerne la gouvernance de la politique de l’emploi, l’amélioration de la qualité des mécanismes de suivi et d’évaluation, et le développement d’outils de soutien à la prise de décision basés sur les preuves et les données fiables.

Il a indiqué que l’implication des différentes parties intervenantes dans l’élaboration de ce système constitue une étape essentielle vers l’établissement progressif d’un système de suivi et d’évaluation “innovant et fiable”, qui s’inspire des expériences internationales réussies et des normes adoptées, en tenant compte des mutations économiques et technologiques rapides que connaît le monde et leurs répercussions sur le marché d’emploi.

Le ministre a précisé que ce système vise à dépasser l’évaluation de chaque programme individuellement, en liant les différents programmes et mécanismes d’emploi dans un cadre unifié, permettant d’analyser les parcours d’intégration des bénéficiaires dans le marché d’emploi et de mesurer leur capacité à maintenir les postes d’emploi et la qualité des opportunités d’emploi, mise à part l’élaboration d’une feuille de route visant à instaurer un système national de suivi et d’évaluation.

De son côté, la directrice générale de l’emploi Lilia Makhlouf, a précisé que cet atelier s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 53 du décret gouvernemental n° 542 de l’année 2019 relatif aux programmes du fonds national de l’emploi et les conditions et modalités pour bénéficier de ces programmes. En vertu de ce décret, une commission nationale auprès du ministre de l’emploi a été créée, chargée de la gouvernance des interventions du fonds et propose des mesures permettant d’améliorer ses résultats.

Pour sa part, le représentant de l’Observatoire national de l’emploi et des compétences Walid Troudi a affirmé que le système de suivi et d’évaluation vise à renforcer la politique active de l’emploi à travers les données communes et régulières au profit du ministère de l’emploi et aux différents partenaires sur les résultats des programmes et des interventions publiques dans les domaines de l’emploi et de la promotion de l’initiative privée, ainsi que les analyses qui aident à évaluer les programmes.

Il a souligné que cet atelier n’est pas simplement un espace de dialogue et d’échange d’idées entre différents intervenants, mais constitue également un mécanisme pratique de réflexion collective et de visions communes sur l’avenir du système de suivi et d’évaluation des programmes d’emploi.