Interpellée par écrit, par la député de Sfax, Fatma M’seddi sur le retard qu’accuse le démarrage de réalisation du métro de Sfax, considéré comme l’un des plus importants projets structurants de la région, la présidence du gouvernement a fourni les explications suivantes. Globalement, « le passage à la phase de réalisation effective du projet « Métro de Sfax », serait selon la présidence du gouvernement, tributaire de l’achèvement d’un ensemble de procédures foncières et réglementaires ».

Il s’agit principalement de la libération de l’emprise foncière et de l’achèvement des expertises finales concernant les biens immobiliers faisant l’objet de procédures d’expropriation.

Autre obstacle, pour la présidence du gouvernement le démarrage effectif des travaux nécessite également l’achèvement des interventions préparatoires relatives à l’élaboration des dossiers d’appel d’offres, couvrant l’ensemble des composantes structurelles de ce projet national, considéré comme prioritaire pour réduire la congestion du trafic dans la région de Sfax.

A noter que dans sa demande d’éclairages, la députée a sollicité des éclaircissements sur la tendance du gouvernement à occulter toute référence à ce projet dans les rapports gouvernementaux consacrés aux projets publics en stand bye alors qu’il figure officiellement dans les budgets de l’État pour les exercices 2025 et 2026.

Elle a demandé au gouvernement de lui fournir des explications sur l’état d’avancement du projet sur les plans juridique, technique et financier.

Mention spéciale pour le volet financier. Elle a demandé des explications sur le sort des crédits budgétaires qui sont alloués au projet et sur l’évolution des négociations avec la Banque africaine de développement (BAD) pour son financement.

ABS