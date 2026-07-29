275 compétences tunisiennes dans les secteurs de l’électricité et de l’électronique ont entamé un parcours de formation spécialisé visant à renforcer leurs compétences dans les métiers liés à la transition vers une économie verte, dans le cadre du programme “THAMM Plus” financé par l’Allemagne et l’Union européenne.

L’ambassade d’Allemagne en Tunisie, a indiqué, mercredi dans un communiqué, que ce programme vise à préparer les participants à suivre les transformations du marché d’emploi, en leur permettant d’acquérir des compétences avancées dans les domaines de l’énergie solaire photovoltaïque, du calcul de l’empreinte carbone, et de l’efficacité énergétique dans les secteurs de la construction et des services, pour bénéficier des opportunités d’emploi en Tunisie et en Allemagne.

Ce programme est mis en œuvre à l’initiative de l’Agence allemande de coopération internationale, en partenariat avec le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, l’organisation suisse de coopération technique, l’Agence tunisienne de formation professionnelle, l’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant, et la fédération tunisienne de l’électricité et de l’électronique.

A noter que “THAMM Plus” constitue une extension du programme “THAMM”, qui est une initiative régionale visant à renforcer la gestion globale de la migration de la main-d’œuvre et de sa mobilité dans les pays d’Afrique du Nord.

Ce programme est axé sur l’appui aux parcours de mobilité professionnelle organisée à travers des opportunités d’emploi sécurisées, légales et équitables pour les stagiaires et les techniciens spécialisés de Tunisie, du Maroc et d’Egypte vers plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, l’Italie et la France, afin de répondre aux besoins du marché d’emploi et de s’adapter aux exigences de la transition verte.