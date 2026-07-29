Les cotations de la Bourse de Tunis ont repris, mercredi dans les conditions habituelles après une heure de suspension, à l’issue de l’application du mécanisme prévu par le Règlement de Parquet, a indiqué la Présidente du Conseil d’administration de la Bourse de Tunis et Directrice Générale de l’intermédiaire en Bourse BH Invest, Sonia Ben Frej, dans une déclaration à l’Agence TAP.

L’indice TUNINDEX a clôturé la séance de mercredi sur une hausse de 1,3%, dans un volume dépassant les 30 millions de dinars (MD).

Ben Frej a rappelé qu’au cours des séances de bourse des 28 et 29 juillet 2026, marquées chacune par une baisse de plus de 3 % de l’indice TUNINDEX, la Bourse de Tunis a activé, à deux reprises, le mécanisme d’interruption temporaire de la cotation, communément appelé « coupe-circuit », conformément aux dispositions de l’article 3.7 du Règlement de Parquet.

“Cette mesure ne constitue pas un dispositif exceptionnel. Il s’agit d’un mécanisme reconnu de gestion des risques de marché, mis en œuvre par la majorité des places boursières dans le monde, notamment pour assurer la protection des investisseurs. Son objectif est de garantir le bon fonctionnement du marché lors de mouvements baissiers importants, en accordant aux investisseurs un délai leur permettant de réévaluer leurs décisions et de limiter les réactions susceptibles d’accentuer la volatilité des marchés”, a expliqué la Présidente du Conseil d’administration de la Bourse de Tunis.

À cet égard, l’article 3.7 du Règlement de parquet prévoit deux niveaux d’intervention.

Le premier est déclenché lorsque l’indice TUNINDEX enregistre une baisse de 3 %, entraînant une suspension de la cotation pendant une heure, durant laquelle les investisseurs peuvent notamment annuler leurs ordres et réexaminer leurs décisions à la lumière des informations disponibles. Le second niveau intervient lorsque la baisse atteint 5 %, auquel cas la séance de cotation est suspendue pour le reste de la journée.

“Il convient également de replacer les récents mouvements du marché dans leur contexte. Avant cette phase de correction, le TUNINDEX avait enregistré une performance exceptionnelle, affichant au 17 juillet 2026 une progression de 60,24 % depuis le début de l’année, après avoir déjà gagné 35 % en 2025. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique haussière qui se poursuit depuis six années consécutives, illustrant la solidité et le dynamisme du marché financier tunisien”, a souligné Ben Frej.

Dans ce contexte, les opérations de correction et de prises de bénéfices, amorcées à partir du 20 juillet 2026, date à laquelle l’indice a enregistré un premier repli de 1,09 %, constituent un phénomène naturel et récurrent sur les marchés financiers. Elles ne remettent nullement en cause la tendance de fond du marché ni les fondamentaux des sociétés cotées, dont les états financiers au titre de l’exercice 2025 ont, dans leur grande majorité, fait ressortir des résultats solides.

Cette dynamique est d’ailleurs confirmée par les indicateurs publiés au titre du premier semestre 2026, a-t-elle poursuivi.

Les analyses de nombreux professionnels et experts du marché convergent d’ailleurs vers cette même lecture, qualifiant ce mouvement de correction technique, saine et largement anticipée, intervenant à la suite d’un cycle prolongé de hausse.

La Bourse de Tunis réaffirme son engagement à assurer le bon déroulement des négociations, à préserver la sécurité, la transparence et l’intégrité du marché, tout en poursuivant une communication étroite avec l’ensemble des intervenants et des autorités concernées. Elle demeure pleinement mobilisée pour renforcer la confiance des investisseurs et consolider la robustesse du cadre réglementaire et opérationnel du marché financier tunisien, a conclu Ben Frej.