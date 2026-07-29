La Chambre nationale du photovoltaïque (CSPV) relevant de l’UTICA a appelé, mercredi, à mettre en place des réformes urgentes pour accélérer la transition énergétique qui “constitue un enjeu stratégique pour la Tunisie, tant en matière de sécurité énergétique que de croissance économique, de création d’emplois et d’amélioration de la compétitivité du tissu industriel national”.

Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion tenue le 27 juillet 2026 avec les représentants du ministère de l’Industrie, la Chambre a affirmé avoir adressé aux autorités, une série de recommandations stratégiques visant à lever les obstacles au développement des énergies renouvelables et à créer les conditions d’une accélération effective de la transition énergétique.

La Chambre a, dans ce cadre, appelé à accélérer les procédures administratives en réduisant les délais de traitement des dossiers, en simplifiant les mécanismes d’autorisation et en généralisant la digitalisation de l’ensemble des démarches administratives.

Elle a également plaidé pour la mise en place d’un cadre fiscal plus incitatif, à travers l’exonération des panneaux photovoltaïques, des onduleurs et des batteries des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), afin de réduire les coûts d’investissement et de favoriser une adoption plus large des énergies renouvelables.

Elle a, par ailleurs, appelé à développer des mécanismes de financement permettant aux ménages d’acquérir des systèmes de stockage de l’électricité, en vue d’optimiser l’utilisation de l’énergie photovoltaïque et d’améliorer l’autonomie énergétique.

Faciliter l’investissement privé dans les régimes des autorisations et des concessions, en garantissant une délivrance plus rapide des autorisations nécessaires à la réalisation des centrales photovoltaïques, figure également parmi les revendications de la chambre.

La chambre syndicale a, en outre, revendiqué le lancement d’un programme national de “Citoyenneté énergétique”, destiné à intégrer les ménages à faible consommation, clients de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), dans la dynamique de la transition énergétique. Ce programme ambitionne d’équiper un million de familles en installations photovoltaïques sur une période de cinq ans, représentant une capacité de production additionnelle estimée à 600 MW.

Elle a exhorté les autorités à réformer le dispositif d’autoproduction d’électricité en moyenne tension, en supprimant le plafond de 30 % applicable à l’injection des excédents sur le réseau, en révisant le tarif d’achat de l’électricité injectée afin de l’aligner sur celui appliqué aux projets réalisés dans le cadre du régime des autorisations et en autorisant les industriels à intégrer des solutions de stockage de l’énergie.

La Chambre a conclu en réaffirmant sa volonté de collaborer avec les pouvoirs publics et l’ensemble des parties prenantes afin de mettre en place un environnement réglementaire et économique favorable au développement des énergies renouvelables.